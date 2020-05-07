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الأردن .. الإصابات بفيروس كورونا ترتفع إلى 494 حالة

الحالات الجديدة سُجلت في محافظتي المفرق وأربد بالشمال

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم إلى 21 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 494 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي إن الحالات الجديدة سُجلت في محافظتي المفرق وأربد شمالي الأردن.

فيروس كورونا الجديد الأردن

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأردن .. الإصابات بفيروس كورونا ترتفع إلى 494 حالة
سبق

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم إلى 21 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 494 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي إن الحالات الجديدة سُجلت في محافظتي المفرق وأربد شمالي الأردن.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
11:09 PM

الأردن .. الإصابات بفيروس كورونا ترتفع إلى 494 حالة

الحالات الجديدة سُجلت في محافظتي المفرق وأربد بالشمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم إلى 21 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 494 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي إن الحالات الجديدة سُجلت في محافظتي المفرق وأربد شمالي الأردن.

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