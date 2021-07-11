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علامة في رؤوس الرجال تدل على الإصابة بمرض خطير.. انتبهوا لها

قد تظهر على فروة الرأس خاصة عند الرجال الصلع

كشفت طبيبة الأمراض الجلدية يكاتيرينا فيرتييفا، علامة على وجود سرطان الجلد، يجب على الرجال الانتباه إليها بالدرجة الأولى.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الدكتورة "يكاتيرينا"، قولها: إن الحديث يدور عن تقشير وحكة في فروة الرأس.

وأوضحت: "قد تظهر على فروة الرأس، خاصة عند الرجال الصلع، بقع كبيرة من اللون الوردي، مع قشور على السطح، وأحيانا تنزف وتتقرح".

وأشارت إلى أنه ذلك قد يشير إلى حالة ما قبل السرطان أو سرطان الخلايا الحرشفية للجلد. ونصحت الطبيبة الرجال بالعناية بفروة رأسهم، وخاصة في حال عدم وجود شعر عليها.

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علامة في رؤوس الرجال تدل على الإصابة بمرض خطير.. انتبهوا لها
سبق

كشفت طبيبة الأمراض الجلدية يكاتيرينا فيرتييفا، علامة على وجود سرطان الجلد، يجب على الرجال الانتباه إليها بالدرجة الأولى.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الدكتورة "يكاتيرينا"، قولها: إن الحديث يدور عن تقشير وحكة في فروة الرأس.

وأوضحت: "قد تظهر على فروة الرأس، خاصة عند الرجال الصلع، بقع كبيرة من اللون الوردي، مع قشور على السطح، وأحيانا تنزف وتتقرح".

وأشارت إلى أنه ذلك قد يشير إلى حالة ما قبل السرطان أو سرطان الخلايا الحرشفية للجلد. ونصحت الطبيبة الرجال بالعناية بفروة رأسهم، وخاصة في حال عدم وجود شعر عليها.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
06:19 PM

علامة في رؤوس الرجال تدل على الإصابة بمرض خطير.. انتبهوا لها

قد تظهر على فروة الرأس خاصة عند الرجال الصلع

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
6,925

كشفت طبيبة الأمراض الجلدية يكاتيرينا فيرتييفا، علامة على وجود سرطان الجلد، يجب على الرجال الانتباه إليها بالدرجة الأولى.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الدكتورة "يكاتيرينا"، قولها: إن الحديث يدور عن تقشير وحكة في فروة الرأس.

وأوضحت: "قد تظهر على فروة الرأس، خاصة عند الرجال الصلع، بقع كبيرة من اللون الوردي، مع قشور على السطح، وأحيانا تنزف وتتقرح".

وأشارت إلى أنه ذلك قد يشير إلى حالة ما قبل السرطان أو سرطان الخلايا الحرشفية للجلد. ونصحت الطبيبة الرجال بالعناية بفروة رأسهم، وخاصة في حال عدم وجود شعر عليها.

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