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في هذه الحالة.. مباريات الدوري الإنجليزي ستُبث مجانًا

مطالبة الأندية بخطط طارئة لخوض المباريات دون جماهير

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أندية الدوري الإنجليزي، عقدت اجتماعات مع المحطات التلفزيونية الناقلة للدوري من أجل الاتفاق على بث المباريات مجانًا في حال إقامتها دون جمهور.

وذكرت الصحيفة أنه في حال حرمان الجمهور من حضور المباريات مع استمرار تفشي فيروس كورونا، يمكن بث المباريات على الهواء مباشرة مجانًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء الاثنين بحضور وزراء الثقافة والإعلام والرياضة.

ومن المرجح أن يوافق الاتحاد الإنجليزي على رفع القيود المفروضة على مباريات الظهيرة يوم السبت، في حال إقامة المباريات أمام مدرجات فارغة.

ويعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز ذلك سابقة خطيرة وقد يعترض على هذا الأمر.

ورغم أن الحكومة البريطانية أبلغت مسؤولي رابطة الدوري الممتاز بأنه "لا يوجد مبرر لإقامة الأحداث الرياضية دون جماهير أو إلغائها"؛ إلا أنه طُلِب من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وضع خطط طارئة لخوض المباريات دون جماهير، في ظل استمرار انتشار الفيروس.

الدوري الإنجليزي بث المباريات مجانًا

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في هذه الحالة.. مباريات الدوري الإنجليزي ستُبث مجانًا
سبق

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أندية الدوري الإنجليزي، عقدت اجتماعات مع المحطات التلفزيونية الناقلة للدوري من أجل الاتفاق على بث المباريات مجانًا في حال إقامتها دون جمهور.

وذكرت الصحيفة أنه في حال حرمان الجمهور من حضور المباريات مع استمرار تفشي فيروس كورونا، يمكن بث المباريات على الهواء مباشرة مجانًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء الاثنين بحضور وزراء الثقافة والإعلام والرياضة.

ومن المرجح أن يوافق الاتحاد الإنجليزي على رفع القيود المفروضة على مباريات الظهيرة يوم السبت، في حال إقامة المباريات أمام مدرجات فارغة.

ويعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز ذلك سابقة خطيرة وقد يعترض على هذا الأمر.

ورغم أن الحكومة البريطانية أبلغت مسؤولي رابطة الدوري الممتاز بأنه "لا يوجد مبرر لإقامة الأحداث الرياضية دون جماهير أو إلغائها"؛ إلا أنه طُلِب من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وضع خطط طارئة لخوض المباريات دون جماهير، في ظل استمرار انتشار الفيروس.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
01:23 PM

في هذه الحالة.. مباريات الدوري الإنجليزي ستُبث مجانًا

مطالبة الأندية بخطط طارئة لخوض المباريات دون جماهير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أندية الدوري الإنجليزي، عقدت اجتماعات مع المحطات التلفزيونية الناقلة للدوري من أجل الاتفاق على بث المباريات مجانًا في حال إقامتها دون جمهور.

وذكرت الصحيفة أنه في حال حرمان الجمهور من حضور المباريات مع استمرار تفشي فيروس كورونا، يمكن بث المباريات على الهواء مباشرة مجانًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء الاثنين بحضور وزراء الثقافة والإعلام والرياضة.

ومن المرجح أن يوافق الاتحاد الإنجليزي على رفع القيود المفروضة على مباريات الظهيرة يوم السبت، في حال إقامة المباريات أمام مدرجات فارغة.

ويعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز ذلك سابقة خطيرة وقد يعترض على هذا الأمر.

ورغم أن الحكومة البريطانية أبلغت مسؤولي رابطة الدوري الممتاز بأنه "لا يوجد مبرر لإقامة الأحداث الرياضية دون جماهير أو إلغائها"؛ إلا أنه طُلِب من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وضع خطط طارئة لخوض المباريات دون جماهير، في ظل استمرار انتشار الفيروس.

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