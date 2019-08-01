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"داعش" يحرك خلاياه النائمة.. مقتل 7 وإصابة 16 في هجومين وسط وشمال العراق

3 من الضحايا ينتمون لمليشيا الحشد الشعبي

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الخميس، مقتل سبعة على الأقل من قوات الأمن وإصابة 16 آخرين في وقت متأخر من ليل الأربعاء في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابي، في مؤشر على تحريك التنظيم لخلاياه النائمة.

ووفقاً لما أوردته "رويترز"، أوضحت الشرطة أن ثلاثة من أفراد مليشيا الحشد الشعبي وشرطيين قُتِلوا في هجوم على منطقة سيد غريب بقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين (وسط) على بعد 50 كيلومتراً شمالي بغداد.

في سياق متصل، ذكر مصدر في قوات الأمن الداخلي المعروفة باسم "الأسايش" والتابعة لحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل أن هجوماً منفصلاً بقذيفة هاون استهدف القوات الكردية في قرية كوله ‌جوی بقضاء كلار بمحافظة السليمانية عند منتصف الليل، وأدى لمقتل اثنين من قوات الأسايش وإصابة 14 آخرين.

وتنضوي تحت لواء مليشيا الحشد الشعبي فصائل شيعية معظمها مدعومة من إيران وهي تابعة من الناحية الرسمية لرئيس الوزراء.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"داعش" يحرك خلاياه النائمة.. مقتل 7 وإصابة 16 في هجومين وسط وشمال العراق
سبق

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الخميس، مقتل سبعة على الأقل من قوات الأمن وإصابة 16 آخرين في وقت متأخر من ليل الأربعاء في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابي، في مؤشر على تحريك التنظيم لخلاياه النائمة.

ووفقاً لما أوردته "رويترز"، أوضحت الشرطة أن ثلاثة من أفراد مليشيا الحشد الشعبي وشرطيين قُتِلوا في هجوم على منطقة سيد غريب بقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين (وسط) على بعد 50 كيلومتراً شمالي بغداد.

في سياق متصل، ذكر مصدر في قوات الأمن الداخلي المعروفة باسم "الأسايش" والتابعة لحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل أن هجوماً منفصلاً بقذيفة هاون استهدف القوات الكردية في قرية كوله ‌جوی بقضاء كلار بمحافظة السليمانية عند منتصف الليل، وأدى لمقتل اثنين من قوات الأسايش وإصابة 14 آخرين.

وتنضوي تحت لواء مليشيا الحشد الشعبي فصائل شيعية معظمها مدعومة من إيران وهي تابعة من الناحية الرسمية لرئيس الوزراء.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
04:08 PM

"داعش" يحرك خلاياه النائمة.. مقتل 7 وإصابة 16 في هجومين وسط وشمال العراق

3 من الضحايا ينتمون لمليشيا الحشد الشعبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الخميس، مقتل سبعة على الأقل من قوات الأمن وإصابة 16 آخرين في وقت متأخر من ليل الأربعاء في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابي، في مؤشر على تحريك التنظيم لخلاياه النائمة.

ووفقاً لما أوردته "رويترز"، أوضحت الشرطة أن ثلاثة من أفراد مليشيا الحشد الشعبي وشرطيين قُتِلوا في هجوم على منطقة سيد غريب بقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين (وسط) على بعد 50 كيلومتراً شمالي بغداد.

في سياق متصل، ذكر مصدر في قوات الأمن الداخلي المعروفة باسم "الأسايش" والتابعة لحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل أن هجوماً منفصلاً بقذيفة هاون استهدف القوات الكردية في قرية كوله ‌جوی بقضاء كلار بمحافظة السليمانية عند منتصف الليل، وأدى لمقتل اثنين من قوات الأسايش وإصابة 14 آخرين.

وتنضوي تحت لواء مليشيا الحشد الشعبي فصائل شيعية معظمها مدعومة من إيران وهي تابعة من الناحية الرسمية لرئيس الوزراء.

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