انتقل إلى رحمة الله تعالى والد ماجد بن محمد الهجلة، مشرف العموم بوزارة التعليم، وذلك في منطقة العشايا حول مهد الذهب.
والد "ماجد الهجلة" إلى رحمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى والد ماجد بن محمد الهجلة، مشرف العموم بوزارة التعليم، وذلك في منطقة العشايا حول مهد الذهب.
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والد "ماجد الهجلة" إلى رحمة اللهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-10
10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
08:42 PM
والد "ماجد الهجلة" إلى رحمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى والد ماجد بن محمد الهجلة، مشرف العموم بوزارة التعليم، وذلك في منطقة العشايا حول مهد الذهب.
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