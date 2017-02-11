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انطلاق دوري المدارس بمشاركة 120 ألف لاعب في 47 مدينة

مشروع وطني رياضي لصناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية

انطلقت اليوم منافسات النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم على مستوى مناطق المملكة، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم؛ كمشروع وطني رياضي لصناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية، ويستمر لمدة خمسة أعوام بعدما بدأ بنسخته الأولى في عام 2019 الماضي.

ويحظى المشروع بمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وكان رئيس هيئة الرياضة ووزير التعليم، قد دشّنا أخيراً في مدينة الرياض النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي، في حديث سابق، أن هذا المشروع هو ما تحتاج إليه رياضتنا وما يتطلع إليه وطننا من صناعة المواهب وصقلها وتمكينها لتحقيق ما يليق بهذا الوطن وأبنائه، مشيراً إلى أن مشروع دوري المدارس يمثل خطوة أساسية ومنطلقاً رئيساً للوصول إلى أفضل النتائج، وتحقيق أفضل المنجزات، بإذن الله، مشدداً أن مشروع دوري المدارس هو الأهم لنا في الهيئة العامة للرياضة نحو بناء جيل واعد قادر على صناعة مستقبل أفضل لرياضتنا.

وأكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ أن هذا المشروع يشكل قاعدة لرسم إستراتيجية كرة القدم المدرسية في السنوات المقبلة، وسنعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ومختلف الشركاء على تفعيل دور المدرسة في صناعة أبطال المستقبل، بما يصب في مصلحة الرياضة السعودية، وينعكس عليها بالنجاح المأمول على المستويين المحلي والعالمي.

وقال وزير التعليم: "أدعو أبنائي الطلاب المتنافسين في هذه البطولة إلى الاحترام المتبادل والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة، وأن يكون تنافسهم في إطار والتزام بالروح الرياضية، ونتطلع لنجاحات جديدة ومتميزة ومثمرة لمشروعنا الرياضي (دوري المدارس)، وبالتوفيق لجميع الطلاب وللفرق والحكام والمدربين والمنظمين والمشرفين في النسخة الثانية، وفي قادم النسخ الأخرى".

ويشارك في دوري المدارس لكرة القدم في نسخته الثانية، الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 سنة، يمثلون 12 ألف فريق لسبع فئات عمرية، حيث سجل حتى الآن 16 ألف فريق، وتم اعتماد 11 ألف فريق للمشاركة يمثلون 3400 مدرسة، وجارٍ اعتماد عدد إضافي، وستُلعب المباريات (15 ألف مباراة حتى الآن) في 200 ملعب، ويحكمها 800 حكم معتمد، وستستمر منافسات الدوري طيلة أربعة أشهر على ثلاث مراحل في 47 مدينة ومحافظة، وتنقسم مراحل منافسات دوري المدارس إلى ثلاث مراحل هي:

المرحلة الأولى

البطولة العامة:

يشارك فيها 12 ألف فريق من 5600 مدرسة، يخوضون 18 ألف مباراة، حيث سيتوج في نهاية البطولة العامة (فريق بطل) لكل فئة عمرية على مستوى كل مدينة بمجموع 329 بطلاً.

المرحلة الثانية

بطولة النخبة للمناطق:

مخصصة لفئتين عمريتين فقط (15 سنة و18 سنة)، ويشارك فيها 2000 لاعب من 94 فريقاً، حيث سيتوج منها 32 بطلاً للمناطق (16 فريقاً لفئة الـ 18 سنة و16 فريقا لفئة الـ 15 سنة).

المرحلة الثالثة

بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس:

تُقام بمشاركة 16 فريقاً من فئة 15 سنة (مدارس المرحلة المتوسطة) و16 فريقاً من فئة 18 سنة (مدارس المرحلة الثانوية)، وذلك في بطولة مجمعة لتحديد بطل المملكة، وسيتم خلال كل مراحل دوري المدارس رصد ومتابعة المواهب في مختلف المراكز من مختلف الفئات العمرية، وذلك من قبل لجنة فنية مختصة وكشافين محليين وأجانب، إضافة إلى عملية رصد إلكتروني ومرئي وإعلامي لجميع مباريات الدوري من بدايته حتى نهايته.

دوري المدارس لكرة القدم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق دوري المدارس بمشاركة 120 ألف لاعب في 47 مدينة
سبق

انطلقت اليوم منافسات النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم على مستوى مناطق المملكة، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم؛ كمشروع وطني رياضي لصناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية، ويستمر لمدة خمسة أعوام بعدما بدأ بنسخته الأولى في عام 2019 الماضي.

ويحظى المشروع بمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وكان رئيس هيئة الرياضة ووزير التعليم، قد دشّنا أخيراً في مدينة الرياض النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي، في حديث سابق، أن هذا المشروع هو ما تحتاج إليه رياضتنا وما يتطلع إليه وطننا من صناعة المواهب وصقلها وتمكينها لتحقيق ما يليق بهذا الوطن وأبنائه، مشيراً إلى أن مشروع دوري المدارس يمثل خطوة أساسية ومنطلقاً رئيساً للوصول إلى أفضل النتائج، وتحقيق أفضل المنجزات، بإذن الله، مشدداً أن مشروع دوري المدارس هو الأهم لنا في الهيئة العامة للرياضة نحو بناء جيل واعد قادر على صناعة مستقبل أفضل لرياضتنا.

وأكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ أن هذا المشروع يشكل قاعدة لرسم إستراتيجية كرة القدم المدرسية في السنوات المقبلة، وسنعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ومختلف الشركاء على تفعيل دور المدرسة في صناعة أبطال المستقبل، بما يصب في مصلحة الرياضة السعودية، وينعكس عليها بالنجاح المأمول على المستويين المحلي والعالمي.

وقال وزير التعليم: "أدعو أبنائي الطلاب المتنافسين في هذه البطولة إلى الاحترام المتبادل والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة، وأن يكون تنافسهم في إطار والتزام بالروح الرياضية، ونتطلع لنجاحات جديدة ومتميزة ومثمرة لمشروعنا الرياضي (دوري المدارس)، وبالتوفيق لجميع الطلاب وللفرق والحكام والمدربين والمنظمين والمشرفين في النسخة الثانية، وفي قادم النسخ الأخرى".

ويشارك في دوري المدارس لكرة القدم في نسخته الثانية، الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 سنة، يمثلون 12 ألف فريق لسبع فئات عمرية، حيث سجل حتى الآن 16 ألف فريق، وتم اعتماد 11 ألف فريق للمشاركة يمثلون 3400 مدرسة، وجارٍ اعتماد عدد إضافي، وستُلعب المباريات (15 ألف مباراة حتى الآن) في 200 ملعب، ويحكمها 800 حكم معتمد، وستستمر منافسات الدوري طيلة أربعة أشهر على ثلاث مراحل في 47 مدينة ومحافظة، وتنقسم مراحل منافسات دوري المدارس إلى ثلاث مراحل هي:

المرحلة الأولى

البطولة العامة:

يشارك فيها 12 ألف فريق من 5600 مدرسة، يخوضون 18 ألف مباراة، حيث سيتوج في نهاية البطولة العامة (فريق بطل) لكل فئة عمرية على مستوى كل مدينة بمجموع 329 بطلاً.

المرحلة الثانية

بطولة النخبة للمناطق:

مخصصة لفئتين عمريتين فقط (15 سنة و18 سنة)، ويشارك فيها 2000 لاعب من 94 فريقاً، حيث سيتوج منها 32 بطلاً للمناطق (16 فريقاً لفئة الـ 18 سنة و16 فريقا لفئة الـ 15 سنة).

المرحلة الثالثة

بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس:

تُقام بمشاركة 16 فريقاً من فئة 15 سنة (مدارس المرحلة المتوسطة) و16 فريقاً من فئة 18 سنة (مدارس المرحلة الثانوية)، وذلك في بطولة مجمعة لتحديد بطل المملكة، وسيتم خلال كل مراحل دوري المدارس رصد ومتابعة المواهب في مختلف المراكز من مختلف الفئات العمرية، وذلك من قبل لجنة فنية مختصة وكشافين محليين وأجانب، إضافة إلى عملية رصد إلكتروني ومرئي وإعلامي لجميع مباريات الدوري من بدايته حتى نهايته.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
11:54 AM

انطلاق دوري المدارس بمشاركة 120 ألف لاعب في 47 مدينة

مشروع وطني رياضي لصناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت اليوم منافسات النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم على مستوى مناطق المملكة، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم؛ كمشروع وطني رياضي لصناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية، ويستمر لمدة خمسة أعوام بعدما بدأ بنسخته الأولى في عام 2019 الماضي.

ويحظى المشروع بمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وكان رئيس هيئة الرياضة ووزير التعليم، قد دشّنا أخيراً في مدينة الرياض النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي، في حديث سابق، أن هذا المشروع هو ما تحتاج إليه رياضتنا وما يتطلع إليه وطننا من صناعة المواهب وصقلها وتمكينها لتحقيق ما يليق بهذا الوطن وأبنائه، مشيراً إلى أن مشروع دوري المدارس يمثل خطوة أساسية ومنطلقاً رئيساً للوصول إلى أفضل النتائج، وتحقيق أفضل المنجزات، بإذن الله، مشدداً أن مشروع دوري المدارس هو الأهم لنا في الهيئة العامة للرياضة نحو بناء جيل واعد قادر على صناعة مستقبل أفضل لرياضتنا.

وأكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ أن هذا المشروع يشكل قاعدة لرسم إستراتيجية كرة القدم المدرسية في السنوات المقبلة، وسنعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ومختلف الشركاء على تفعيل دور المدرسة في صناعة أبطال المستقبل، بما يصب في مصلحة الرياضة السعودية، وينعكس عليها بالنجاح المأمول على المستويين المحلي والعالمي.

وقال وزير التعليم: "أدعو أبنائي الطلاب المتنافسين في هذه البطولة إلى الاحترام المتبادل والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة، وأن يكون تنافسهم في إطار والتزام بالروح الرياضية، ونتطلع لنجاحات جديدة ومتميزة ومثمرة لمشروعنا الرياضي (دوري المدارس)، وبالتوفيق لجميع الطلاب وللفرق والحكام والمدربين والمنظمين والمشرفين في النسخة الثانية، وفي قادم النسخ الأخرى".

ويشارك في دوري المدارس لكرة القدم في نسخته الثانية، الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 سنة، يمثلون 12 ألف فريق لسبع فئات عمرية، حيث سجل حتى الآن 16 ألف فريق، وتم اعتماد 11 ألف فريق للمشاركة يمثلون 3400 مدرسة، وجارٍ اعتماد عدد إضافي، وستُلعب المباريات (15 ألف مباراة حتى الآن) في 200 ملعب، ويحكمها 800 حكم معتمد، وستستمر منافسات الدوري طيلة أربعة أشهر على ثلاث مراحل في 47 مدينة ومحافظة، وتنقسم مراحل منافسات دوري المدارس إلى ثلاث مراحل هي:

المرحلة الأولى

البطولة العامة:

يشارك فيها 12 ألف فريق من 5600 مدرسة، يخوضون 18 ألف مباراة، حيث سيتوج في نهاية البطولة العامة (فريق بطل) لكل فئة عمرية على مستوى كل مدينة بمجموع 329 بطلاً.

المرحلة الثانية

بطولة النخبة للمناطق:

مخصصة لفئتين عمريتين فقط (15 سنة و18 سنة)، ويشارك فيها 2000 لاعب من 94 فريقاً، حيث سيتوج منها 32 بطلاً للمناطق (16 فريقاً لفئة الـ 18 سنة و16 فريقا لفئة الـ 15 سنة).

المرحلة الثالثة

بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس:

تُقام بمشاركة 16 فريقاً من فئة 15 سنة (مدارس المرحلة المتوسطة) و16 فريقاً من فئة 18 سنة (مدارس المرحلة الثانوية)، وذلك في بطولة مجمعة لتحديد بطل المملكة، وسيتم خلال كل مراحل دوري المدارس رصد ومتابعة المواهب في مختلف المراكز من مختلف الفئات العمرية، وذلك من قبل لجنة فنية مختصة وكشافين محليين وأجانب، إضافة إلى عملية رصد إلكتروني ومرئي وإعلامي لجميع مباريات الدوري من بدايته حتى نهايته.

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