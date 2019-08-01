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"السياحة" تؤهل 355 من شباب عسير للعمل في موسم السودة

جاءت وفق سلسة من البرامج غطت جميع مسارات خدمة الزائر

يشارك "355" من شباب عسير في استقبال وخدمة زوار "موسم السودة" بمنطقة عسير، بعد أن أنهوا البرامج التطويرية والتأهيلية المتنوعة، التي قدّمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ ممثلة في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل".

وقال ناصر بن عبدالعزيز النشمي، المدير العام لمركز "تكامل" في الهيئة: إن هذه البرامج أتت ضمن سلسلة من برامج أخرى تم إعدادها استعدادًا لإطلاق فعاليات "موسم السودة خلال شهر أغسطس.

وأضاف أن البرامج غطت تقريبًا جميع مسارات خدمة الزائر لسودة عسير؛ حيث قدّم "تكامل" برنامج "مفهوم وأهمية تحسين الجودة في الخدمات السياحية" للمرخصين من قِبَل الهيئة والعاملين في القطاع، وبرنامج "تنمية مهارات التعامل مع الزائر" لجميع المتعاملين مباشرة في خدمة الزائر، وبرنامج "تطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية" لبائعات المنتجات والأسر المنتجة، إضافة إلى برنامج "دور المنظم والمرشد في إثراء التجربة السياحية" لمنظمي الرحلات والمرشدين السياحيين، وبرنامج "إدارة الحشود" للجهات الأمنية المشرفة على الموسم ومنظمي الموسم، وكذلك برنامج "التطوع وأثره على التنمية" لمجموعة من شباب منطقة عسير، وأخيرًا برنامج "تطوير مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي" للعاملين في قطاع الإيواء السياحي.

وأشار مدير عام مركز "تكامل"، إلى أن الجانب المشرق الآخر في مثل هذه البرامج، هو أن تقديم وتنفيذ كامل مراحلها -من إعداد الحقيبة التدريبية إلى تنفيذ البرنامج- تم على أيدي مدربين ومدربات سعوديين أكفاء؛ حيث تعاقب على تقديم البرامج السابقة أربعة مدربين ومدربة واحدة.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد أعلنت سابقًا اعتماد "موسم السودة" في عسير، وإدراجه ضمن مبادرة "مواسم السعودية 2019"، التي أطلقت في فبراير الماضي، وتضم 11 موسمًا سياحيًّا تغطي معظم مناطق السعودية.

وتمتاز "السودة" بجمال غاباتها ومرتفعاتها الشاهقة المطلة على أودية تهامة، وبروعة جوها في الصيف؛ خاصة وأنها أعلى ارتفاع بالمملكة ومما يميز السودة أيضًا الأنشطة السياحية والرياضية التي تقام صيفًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السياحة" تؤهل 355 من شباب عسير للعمل في موسم السودة
سبق

يشارك "355" من شباب عسير في استقبال وخدمة زوار "موسم السودة" بمنطقة عسير، بعد أن أنهوا البرامج التطويرية والتأهيلية المتنوعة، التي قدّمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ ممثلة في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل".

وقال ناصر بن عبدالعزيز النشمي، المدير العام لمركز "تكامل" في الهيئة: إن هذه البرامج أتت ضمن سلسلة من برامج أخرى تم إعدادها استعدادًا لإطلاق فعاليات "موسم السودة خلال شهر أغسطس.

وأضاف أن البرامج غطت تقريبًا جميع مسارات خدمة الزائر لسودة عسير؛ حيث قدّم "تكامل" برنامج "مفهوم وأهمية تحسين الجودة في الخدمات السياحية" للمرخصين من قِبَل الهيئة والعاملين في القطاع، وبرنامج "تنمية مهارات التعامل مع الزائر" لجميع المتعاملين مباشرة في خدمة الزائر، وبرنامج "تطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية" لبائعات المنتجات والأسر المنتجة، إضافة إلى برنامج "دور المنظم والمرشد في إثراء التجربة السياحية" لمنظمي الرحلات والمرشدين السياحيين، وبرنامج "إدارة الحشود" للجهات الأمنية المشرفة على الموسم ومنظمي الموسم، وكذلك برنامج "التطوع وأثره على التنمية" لمجموعة من شباب منطقة عسير، وأخيرًا برنامج "تطوير مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي" للعاملين في قطاع الإيواء السياحي.

وأشار مدير عام مركز "تكامل"، إلى أن الجانب المشرق الآخر في مثل هذه البرامج، هو أن تقديم وتنفيذ كامل مراحلها -من إعداد الحقيبة التدريبية إلى تنفيذ البرنامج- تم على أيدي مدربين ومدربات سعوديين أكفاء؛ حيث تعاقب على تقديم البرامج السابقة أربعة مدربين ومدربة واحدة.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد أعلنت سابقًا اعتماد "موسم السودة" في عسير، وإدراجه ضمن مبادرة "مواسم السعودية 2019"، التي أطلقت في فبراير الماضي، وتضم 11 موسمًا سياحيًّا تغطي معظم مناطق السعودية.

وتمتاز "السودة" بجمال غاباتها ومرتفعاتها الشاهقة المطلة على أودية تهامة، وبروعة جوها في الصيف؛ خاصة وأنها أعلى ارتفاع بالمملكة ومما يميز السودة أيضًا الأنشطة السياحية والرياضية التي تقام صيفًا.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
12:37 PM

"السياحة" تؤهل 355 من شباب عسير للعمل في موسم السودة

جاءت وفق سلسة من البرامج غطت جميع مسارات خدمة الزائر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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يشارك "355" من شباب عسير في استقبال وخدمة زوار "موسم السودة" بمنطقة عسير، بعد أن أنهوا البرامج التطويرية والتأهيلية المتنوعة، التي قدّمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ ممثلة في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل".

وقال ناصر بن عبدالعزيز النشمي، المدير العام لمركز "تكامل" في الهيئة: إن هذه البرامج أتت ضمن سلسلة من برامج أخرى تم إعدادها استعدادًا لإطلاق فعاليات "موسم السودة خلال شهر أغسطس.

وأضاف أن البرامج غطت تقريبًا جميع مسارات خدمة الزائر لسودة عسير؛ حيث قدّم "تكامل" برنامج "مفهوم وأهمية تحسين الجودة في الخدمات السياحية" للمرخصين من قِبَل الهيئة والعاملين في القطاع، وبرنامج "تنمية مهارات التعامل مع الزائر" لجميع المتعاملين مباشرة في خدمة الزائر، وبرنامج "تطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية" لبائعات المنتجات والأسر المنتجة، إضافة إلى برنامج "دور المنظم والمرشد في إثراء التجربة السياحية" لمنظمي الرحلات والمرشدين السياحيين، وبرنامج "إدارة الحشود" للجهات الأمنية المشرفة على الموسم ومنظمي الموسم، وكذلك برنامج "التطوع وأثره على التنمية" لمجموعة من شباب منطقة عسير، وأخيرًا برنامج "تطوير مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي" للعاملين في قطاع الإيواء السياحي.

وأشار مدير عام مركز "تكامل"، إلى أن الجانب المشرق الآخر في مثل هذه البرامج، هو أن تقديم وتنفيذ كامل مراحلها -من إعداد الحقيبة التدريبية إلى تنفيذ البرنامج- تم على أيدي مدربين ومدربات سعوديين أكفاء؛ حيث تعاقب على تقديم البرامج السابقة أربعة مدربين ومدربة واحدة.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد أعلنت سابقًا اعتماد "موسم السودة" في عسير، وإدراجه ضمن مبادرة "مواسم السعودية 2019"، التي أطلقت في فبراير الماضي، وتضم 11 موسمًا سياحيًّا تغطي معظم مناطق السعودية.

وتمتاز "السودة" بجمال غاباتها ومرتفعاتها الشاهقة المطلة على أودية تهامة، وبروعة جوها في الصيف؛ خاصة وأنها أعلى ارتفاع بالمملكة ومما يميز السودة أيضًا الأنشطة السياحية والرياضية التي تقام صيفًا.

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