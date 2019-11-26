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وزير الثقافة يوجه بدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم

بالإضافة إلى بحث سبل تطويرها.. ترفع نتائجها إليه خلال 30 يوماً

وجّه الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، بتشكيل لجنة مختصة لدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وسبل تطويرها وتعزيز رسالتها، على أن ترفع نتائجها إليه خلال 30 يوماً.

ووجّه اللجنة بدراسة الاستفادة من عضوية المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة، وتفعيل الدور الاستشاري للجهات المعنية في المملكة مع المنظمات التابعة، والعمل على تقييم الوضع الراهن وتحديد فرص التطوير في اللجنة الوطنية، مع التأكيد على أهمية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، كما شدد على أهمية تحديد أجندة الأولويات الوطنية، وبناء حوكمة تكاملية مع المنظمات التابعة.

وجاء في توجيه وزير الثقافة التأكيد على أهمية دور اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في توظيف المقومات الاستراتيجية للمملكة، وإبراز وتعزيز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً؛ رغبةً في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية؛ لتحقيق أهدافها على المستويات كافة في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي.

وكانت اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة برئاسة وزير الثقافة نجحت في مهمة ترشح المملكة العربية السعودية في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بعد انتخاب المملكة في عضوية المجلس وحصولها على أعلى الأصوات في مجموعتها العربية، وتعنى اللجنة بتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات التربية والثقافة والعلوم.

يُذكر أن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تتبع لها مندوبيات المملكة في كل من: المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة يوجه بدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم
سبق

وجّه الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، بتشكيل لجنة مختصة لدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وسبل تطويرها وتعزيز رسالتها، على أن ترفع نتائجها إليه خلال 30 يوماً.

ووجّه اللجنة بدراسة الاستفادة من عضوية المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة، وتفعيل الدور الاستشاري للجهات المعنية في المملكة مع المنظمات التابعة، والعمل على تقييم الوضع الراهن وتحديد فرص التطوير في اللجنة الوطنية، مع التأكيد على أهمية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، كما شدد على أهمية تحديد أجندة الأولويات الوطنية، وبناء حوكمة تكاملية مع المنظمات التابعة.

وجاء في توجيه وزير الثقافة التأكيد على أهمية دور اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في توظيف المقومات الاستراتيجية للمملكة، وإبراز وتعزيز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً؛ رغبةً في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية؛ لتحقيق أهدافها على المستويات كافة في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي.

وكانت اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة برئاسة وزير الثقافة نجحت في مهمة ترشح المملكة العربية السعودية في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بعد انتخاب المملكة في عضوية المجلس وحصولها على أعلى الأصوات في مجموعتها العربية، وتعنى اللجنة بتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات التربية والثقافة والعلوم.

يُذكر أن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تتبع لها مندوبيات المملكة في كل من: المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
02:14 PM

وزير الثقافة يوجه بدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم

بالإضافة إلى بحث سبل تطويرها.. ترفع نتائجها إليه خلال 30 يوماً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجّه الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، بتشكيل لجنة مختصة لدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وسبل تطويرها وتعزيز رسالتها، على أن ترفع نتائجها إليه خلال 30 يوماً.

ووجّه اللجنة بدراسة الاستفادة من عضوية المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة، وتفعيل الدور الاستشاري للجهات المعنية في المملكة مع المنظمات التابعة، والعمل على تقييم الوضع الراهن وتحديد فرص التطوير في اللجنة الوطنية، مع التأكيد على أهمية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، كما شدد على أهمية تحديد أجندة الأولويات الوطنية، وبناء حوكمة تكاملية مع المنظمات التابعة.

وجاء في توجيه وزير الثقافة التأكيد على أهمية دور اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في توظيف المقومات الاستراتيجية للمملكة، وإبراز وتعزيز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً؛ رغبةً في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية؛ لتحقيق أهدافها على المستويات كافة في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي.

وكانت اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة برئاسة وزير الثقافة نجحت في مهمة ترشح المملكة العربية السعودية في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بعد انتخاب المملكة في عضوية المجلس وحصولها على أعلى الأصوات في مجموعتها العربية، وتعنى اللجنة بتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات التربية والثقافة والعلوم.

يُذكر أن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تتبع لها مندوبيات المملكة في كل من: المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

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