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برشلونة يعلن إصابة "ميسي" في عضلات الفخذ الرباعية

يغيب عن الملاعب لمدة تصل لـ10 أيام

أوضح الجهاز الطبي بنادي برشلونة الإسباني، الجمعة، أن إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، في عضلات الفخذ الرباعية؛ مشيرًا إلى عدم دخوله التدريبات الجماعية تجنبًا لتفاقم الإصابة.

وواصل الأرجنتيني، غيابه عن تدر يبات برشلونة لليوم الثاني على التوالي، مع إعلان النادي عن إصابته في عضلات الفخذ واستمرار تعافيه في الصالة الرياضية.

وقال الموقع الرسمي للنادي الكتالوني، الجمعة: إن القائد ميسي لديه إصابة صغيرة وطفيفة في عضلات الفخذ الرباعية؛ لذلك فإن الجهاز الطبي قرر عدم دخوله التدريب الجماعي.

ومن المتوقع أن يغيب ميسي عن الملاعب، لمدة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام؛ لذلك فإنه قد يغيب عن مواجهة مايوركا في الليجا، المقرر إقامتها يوم 13 يونيو الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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برشلونة يعلن إصابة "ميسي" في عضلات الفخذ الرباعية
سبق

أوضح الجهاز الطبي بنادي برشلونة الإسباني، الجمعة، أن إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، في عضلات الفخذ الرباعية؛ مشيرًا إلى عدم دخوله التدريبات الجماعية تجنبًا لتفاقم الإصابة.

وواصل الأرجنتيني، غيابه عن تدر يبات برشلونة لليوم الثاني على التوالي، مع إعلان النادي عن إصابته في عضلات الفخذ واستمرار تعافيه في الصالة الرياضية.

وقال الموقع الرسمي للنادي الكتالوني، الجمعة: إن القائد ميسي لديه إصابة صغيرة وطفيفة في عضلات الفخذ الرباعية؛ لذلك فإن الجهاز الطبي قرر عدم دخوله التدريب الجماعي.

ومن المتوقع أن يغيب ميسي عن الملاعب، لمدة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام؛ لذلك فإنه قد يغيب عن مواجهة مايوركا في الليجا، المقرر إقامتها يوم 13 يونيو الجاري.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
06:16 PM

برشلونة يعلن إصابة "ميسي" في عضلات الفخذ الرباعية

يغيب عن الملاعب لمدة تصل لـ10 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح الجهاز الطبي بنادي برشلونة الإسباني، الجمعة، أن إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، في عضلات الفخذ الرباعية؛ مشيرًا إلى عدم دخوله التدريبات الجماعية تجنبًا لتفاقم الإصابة.

وواصل الأرجنتيني، غيابه عن تدر يبات برشلونة لليوم الثاني على التوالي، مع إعلان النادي عن إصابته في عضلات الفخذ واستمرار تعافيه في الصالة الرياضية.

وقال الموقع الرسمي للنادي الكتالوني، الجمعة: إن القائد ميسي لديه إصابة صغيرة وطفيفة في عضلات الفخذ الرباعية؛ لذلك فإن الجهاز الطبي قرر عدم دخوله التدريب الجماعي.

ومن المتوقع أن يغيب ميسي عن الملاعب، لمدة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام؛ لذلك فإنه قد يغيب عن مواجهة مايوركا في الليجا، المقرر إقامتها يوم 13 يونيو الجاري.

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