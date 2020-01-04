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المسند: كتلة هوائية باردة تزحف اليوم وتهبط بالحرارة في الرياض 8 درجات

قال: "المطرية المتواضعة" مستمرة ومتوقع هطولات على العاصمة والشرقية

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه بدءاً من مساء اليوم السبت تزحف كتلة هوائية شمالية باردة؛ تنخفض معها درجة الحرارة بشكلٍ ملحوظ، وفي مدينة #الرياض ستهبط درجة الحرارة بمقدار 8 درجات مئوية تقريباً مقارنة بيوم أمس، وهذا ينسحب على المنطقة الوسطى بوجه عام.

وحول أجواء طقس اليوم، أضاف المسند: متوقع اليوم أن تستمر الحالة المطرية المتواضعة، ومتوقع أن تهطل أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ محدودة من منطقتَي #الرياض و #الشرقية، والتوقع يشمل أيضاً أجزاءً من #جازان ومرتفعات السروات.. هذا والله أعلم.

وقال المسند عبر حسابه في "تويتر": غداً ـ بإذن الله ـ تكون #الأرض في نقطة الحضيض (أقرب نقطة لها إلى الشمس)، ويكون بُعدها عن الشمس نحو 147,091,144 كم، وبعد ستة أشهر ستكون الأرض في أبعد نقطة لها من #الشمس، وبالتحديد يوم 4 يوليو، وسيكون بُعدها عن الشمس 152,095,295 كم، بعبارة أخرى الأرض ستكون أقرب إلى الشمس هذه الأيام.

حالة الطقس انخفاض درجات الحرارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: كتلة هوائية باردة تزحف اليوم وتهبط بالحرارة في الرياض 8 درجات
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه بدءاً من مساء اليوم السبت تزحف كتلة هوائية شمالية باردة؛ تنخفض معها درجة الحرارة بشكلٍ ملحوظ، وفي مدينة #الرياض ستهبط درجة الحرارة بمقدار 8 درجات مئوية تقريباً مقارنة بيوم أمس، وهذا ينسحب على المنطقة الوسطى بوجه عام.

وحول أجواء طقس اليوم، أضاف المسند: متوقع اليوم أن تستمر الحالة المطرية المتواضعة، ومتوقع أن تهطل أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ محدودة من منطقتَي #الرياض و #الشرقية، والتوقع يشمل أيضاً أجزاءً من #جازان ومرتفعات السروات.. هذا والله أعلم.

وقال المسند عبر حسابه في "تويتر": غداً ـ بإذن الله ـ تكون #الأرض في نقطة الحضيض (أقرب نقطة لها إلى الشمس)، ويكون بُعدها عن الشمس نحو 147,091,144 كم، وبعد ستة أشهر ستكون الأرض في أبعد نقطة لها من #الشمس، وبالتحديد يوم 4 يوليو، وسيكون بُعدها عن الشمس 152,095,295 كم، بعبارة أخرى الأرض ستكون أقرب إلى الشمس هذه الأيام.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
10:32 AM

المسند: كتلة هوائية باردة تزحف اليوم وتهبط بالحرارة في الرياض 8 درجات

قال: "المطرية المتواضعة" مستمرة ومتوقع هطولات على العاصمة والشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه بدءاً من مساء اليوم السبت تزحف كتلة هوائية شمالية باردة؛ تنخفض معها درجة الحرارة بشكلٍ ملحوظ، وفي مدينة #الرياض ستهبط درجة الحرارة بمقدار 8 درجات مئوية تقريباً مقارنة بيوم أمس، وهذا ينسحب على المنطقة الوسطى بوجه عام.

وحول أجواء طقس اليوم، أضاف المسند: متوقع اليوم أن تستمر الحالة المطرية المتواضعة، ومتوقع أن تهطل أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ محدودة من منطقتَي #الرياض و #الشرقية، والتوقع يشمل أيضاً أجزاءً من #جازان ومرتفعات السروات.. هذا والله أعلم.

وقال المسند عبر حسابه في "تويتر": غداً ـ بإذن الله ـ تكون #الأرض في نقطة الحضيض (أقرب نقطة لها إلى الشمس)، ويكون بُعدها عن الشمس نحو 147,091,144 كم، وبعد ستة أشهر ستكون الأرض في أبعد نقطة لها من #الشمس، وبالتحديد يوم 4 يوليو، وسيكون بُعدها عن الشمس 152,095,295 كم، بعبارة أخرى الأرض ستكون أقرب إلى الشمس هذه الأيام.

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