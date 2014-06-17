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"الصحة": مركز 937 يقدم أكثر من 42 ألف استشارة طبية

قالت الوزارة: أنهى إجراء 222 طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر

قام مركز صحة (937) بحجز (38494) موعدًا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي؛ فيما تلقى (9784) بلاغًا، وأنهى إجراء (222) طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت "الصحة" أن المركز قدّم (42427) استشارة طبية خلال الفترة نفسها؛ فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (146652) مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات (55725) استفسارًا.

ويقدم مركز صحة 937، مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة؛ إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به "الصحة"، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في "الصحة"، ويهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة؛ إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة؛ إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": مركز 937 يقدم أكثر من 42 ألف استشارة طبية
سبق

قام مركز صحة (937) بحجز (38494) موعدًا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي؛ فيما تلقى (9784) بلاغًا، وأنهى إجراء (222) طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت "الصحة" أن المركز قدّم (42427) استشارة طبية خلال الفترة نفسها؛ فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (146652) مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات (55725) استفسارًا.

ويقدم مركز صحة 937، مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة؛ إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به "الصحة"، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في "الصحة"، ويهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة؛ إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة؛ إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
11:03 AM

"الصحة": مركز 937 يقدم أكثر من 42 ألف استشارة طبية

قالت الوزارة: أنهى إجراء 222 طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام مركز صحة (937) بحجز (38494) موعدًا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي؛ فيما تلقى (9784) بلاغًا، وأنهى إجراء (222) طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت "الصحة" أن المركز قدّم (42427) استشارة طبية خلال الفترة نفسها؛ فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (146652) مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات (55725) استفسارًا.

ويقدم مركز صحة 937، مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة؛ إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به "الصحة"، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في "الصحة"، ويهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة؛ إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة؛ إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

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