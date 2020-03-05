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الاتحاد والحزم في مواجهة "فض الشراكة".. والشباب يسعى للتعويض أمام العدالة

في افتتاح الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تفتتح مساء اليوم الخميس منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمواجهتين تعدان مفترق طرق للفرق الأربعة.

تجمع المباراة الأولى الشباب بنظيره العدالة عند الساعة 8:40 مساءً، وذلك على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض.
يدخل الشباب هذه المواجهة من أجل تحقيق الفوز وتعويض الخسارة الكبيرة في الجولة الماضية من أمام الاتحاد، ولم يحقق الفريق الشبابي خلال الجولات الأربع الماضية سوى انتصار وحيد وثلاث خسائر، ويحتل الشباب المرتبة الثامنة بـ 28 نقطة.
أما العدالة الذي يتذيل سلم الترتيب بـ 14 نقطة، يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية والتمسك بأمل البقاء في دوري المحترفين، على الرغم من أنه من أكثر الفرق المهددة بالهبوط .

وفي اللقاء الآخر يستضيف الحزم نظيره الاتحاد عند الساعة 6:45 مساءً، على أرض ملعب نادي الحزم بالرس.

يعيش الحزم أوضاعًا سيئة على مستوى نتائج الفريق في الجولتين الماضيتين، بتلقيه خسارتين من النصر وضمك، ويسعى خلال هذه المواجهة إلى التصدي لنادي الاتحاد الذي حقق انتصارًا كبيرًا في الجولة الماضية أمام الشباب بخمسة أهداف لهدف، ويحتل الحزم المرتبة الـ 13 بـ 22 نقطة.
في الجهة المقابلة الاتحاد، وبعد تولي البرازيلي فابيو كاريلي تدريب الفريق تمكن من إعادة جزءٍ من هيبة الفريق الاتحادي، ويتطلع الاتحاديون للفوز وخطف النقاط الثلاث والمحافظة على نغمة الانتصارات والابتعاد بوقت مبكر عن شبح الهبوط، حيث يتقدم الاتحاد على الحزم في سلم الترتيب بفارق الأهداف فقط .

ويحمل لقاء الفريقين عنوان "فض الشراكة" كما أنه يشكل ثأرًا بالنسبة للاتحاد بعد هزيمته في الدور الأول من الحزم، والفريقان يبحثان عن طريق الابتعاد عن شبح الهبوط والاقتراب من مناطق الدفء والأمان.


كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الشباب العدالة الاتحاد الحزم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد والحزم في مواجهة "فض الشراكة".. والشباب يسعى للتعويض أمام العدالة
سبق

تفتتح مساء اليوم الخميس منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمواجهتين تعدان مفترق طرق للفرق الأربعة.

تجمع المباراة الأولى الشباب بنظيره العدالة عند الساعة 8:40 مساءً، وذلك على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض.
يدخل الشباب هذه المواجهة من أجل تحقيق الفوز وتعويض الخسارة الكبيرة في الجولة الماضية من أمام الاتحاد، ولم يحقق الفريق الشبابي خلال الجولات الأربع الماضية سوى انتصار وحيد وثلاث خسائر، ويحتل الشباب المرتبة الثامنة بـ 28 نقطة.
أما العدالة الذي يتذيل سلم الترتيب بـ 14 نقطة، يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية والتمسك بأمل البقاء في دوري المحترفين، على الرغم من أنه من أكثر الفرق المهددة بالهبوط .

وفي اللقاء الآخر يستضيف الحزم نظيره الاتحاد عند الساعة 6:45 مساءً، على أرض ملعب نادي الحزم بالرس.

يعيش الحزم أوضاعًا سيئة على مستوى نتائج الفريق في الجولتين الماضيتين، بتلقيه خسارتين من النصر وضمك، ويسعى خلال هذه المواجهة إلى التصدي لنادي الاتحاد الذي حقق انتصارًا كبيرًا في الجولة الماضية أمام الشباب بخمسة أهداف لهدف، ويحتل الحزم المرتبة الـ 13 بـ 22 نقطة.
في الجهة المقابلة الاتحاد، وبعد تولي البرازيلي فابيو كاريلي تدريب الفريق تمكن من إعادة جزءٍ من هيبة الفريق الاتحادي، ويتطلع الاتحاديون للفوز وخطف النقاط الثلاث والمحافظة على نغمة الانتصارات والابتعاد بوقت مبكر عن شبح الهبوط، حيث يتقدم الاتحاد على الحزم في سلم الترتيب بفارق الأهداف فقط .

ويحمل لقاء الفريقين عنوان "فض الشراكة" كما أنه يشكل ثأرًا بالنسبة للاتحاد بعد هزيمته في الدور الأول من الحزم، والفريقان يبحثان عن طريق الابتعاد عن شبح الهبوط والاقتراب من مناطق الدفء والأمان.


05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:22 AM

الاتحاد والحزم في مواجهة "فض الشراكة".. والشباب يسعى للتعويض أمام العدالة

في افتتاح الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفتتح مساء اليوم الخميس منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمواجهتين تعدان مفترق طرق للفرق الأربعة.

تجمع المباراة الأولى الشباب بنظيره العدالة عند الساعة 8:40 مساءً، وذلك على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض.
يدخل الشباب هذه المواجهة من أجل تحقيق الفوز وتعويض الخسارة الكبيرة في الجولة الماضية من أمام الاتحاد، ولم يحقق الفريق الشبابي خلال الجولات الأربع الماضية سوى انتصار وحيد وثلاث خسائر، ويحتل الشباب المرتبة الثامنة بـ 28 نقطة.
أما العدالة الذي يتذيل سلم الترتيب بـ 14 نقطة، يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية والتمسك بأمل البقاء في دوري المحترفين، على الرغم من أنه من أكثر الفرق المهددة بالهبوط .

وفي اللقاء الآخر يستضيف الحزم نظيره الاتحاد عند الساعة 6:45 مساءً، على أرض ملعب نادي الحزم بالرس.

يعيش الحزم أوضاعًا سيئة على مستوى نتائج الفريق في الجولتين الماضيتين، بتلقيه خسارتين من النصر وضمك، ويسعى خلال هذه المواجهة إلى التصدي لنادي الاتحاد الذي حقق انتصارًا كبيرًا في الجولة الماضية أمام الشباب بخمسة أهداف لهدف، ويحتل الحزم المرتبة الـ 13 بـ 22 نقطة.
في الجهة المقابلة الاتحاد، وبعد تولي البرازيلي فابيو كاريلي تدريب الفريق تمكن من إعادة جزءٍ من هيبة الفريق الاتحادي، ويتطلع الاتحاديون للفوز وخطف النقاط الثلاث والمحافظة على نغمة الانتصارات والابتعاد بوقت مبكر عن شبح الهبوط، حيث يتقدم الاتحاد على الحزم في سلم الترتيب بفارق الأهداف فقط .

ويحمل لقاء الفريقين عنوان "فض الشراكة" كما أنه يشكل ثأرًا بالنسبة للاتحاد بعد هزيمته في الدور الأول من الحزم، والفريقان يبحثان عن طريق الابتعاد عن شبح الهبوط والاقتراب من مناطق الدفء والأمان.


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