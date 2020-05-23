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الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

تُصحَب برياح نشطة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة على مناطق: (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، حائل، الجوف، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة على مناطق: (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، حائل، الجوف، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
08:12 AM

الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

تُصحَب برياح نشطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
6,517

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة على مناطق: (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، حائل، الجوف، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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