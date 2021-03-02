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إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح

"جيش العدل" استهدف حافلة تابعة للحرس

أُصيب عنصر في الحرس الثوري الإيراني وفقد آخر، اليوم (الثلاثاء) في هجوم مسلح لجماعة "جيش العدل" على حافلة تقل قوات الوحدة الهندسية في الحرس الثوري جنوب شرق البلاد.

وذكر الحرس في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن عناصر من "جيش العدل" هاجمت القوات الهندسية للحرس الثوري الإيراني في منطقة بام بشت بمحافظة سراوان بإقليم سيستان بلوشيستان جنوب شرق البلاد، حيث كانت القوة تعمل على شق الطرق في إحدى القرى.

و"جيش العدل" جماعة معارضة في إقليم سيستان وبلوشيستان في إيران، وبدأ نشاطه بعد أشهر من إعدام عبد الملك ريغي زعيم حركة "جند الله" البلوشية بعد اعتقاله خلال محاولته السفر إلى قرقيزستان عبر إرغام الطائرة، التي كانت تقله على الهبوط في بندر عباس جنوبي البلد.

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إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح
سبق

أُصيب عنصر في الحرس الثوري الإيراني وفقد آخر، اليوم (الثلاثاء) في هجوم مسلح لجماعة "جيش العدل" على حافلة تقل قوات الوحدة الهندسية في الحرس الثوري جنوب شرق البلاد.

وذكر الحرس في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن عناصر من "جيش العدل" هاجمت القوات الهندسية للحرس الثوري الإيراني في منطقة بام بشت بمحافظة سراوان بإقليم سيستان بلوشيستان جنوب شرق البلاد، حيث كانت القوة تعمل على شق الطرق في إحدى القرى.

و"جيش العدل" جماعة معارضة في إقليم سيستان وبلوشيستان في إيران، وبدأ نشاطه بعد أشهر من إعدام عبد الملك ريغي زعيم حركة "جند الله" البلوشية بعد اعتقاله خلال محاولته السفر إلى قرقيزستان عبر إرغام الطائرة، التي كانت تقله على الهبوط في بندر عباس جنوبي البلد.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
09:47 PM

إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح

"جيش العدل" استهدف حافلة تابعة للحرس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُصيب عنصر في الحرس الثوري الإيراني وفقد آخر، اليوم (الثلاثاء) في هجوم مسلح لجماعة "جيش العدل" على حافلة تقل قوات الوحدة الهندسية في الحرس الثوري جنوب شرق البلاد.

وذكر الحرس في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن عناصر من "جيش العدل" هاجمت القوات الهندسية للحرس الثوري الإيراني في منطقة بام بشت بمحافظة سراوان بإقليم سيستان بلوشيستان جنوب شرق البلاد، حيث كانت القوة تعمل على شق الطرق في إحدى القرى.

و"جيش العدل" جماعة معارضة في إقليم سيستان وبلوشيستان في إيران، وبدأ نشاطه بعد أشهر من إعدام عبد الملك ريغي زعيم حركة "جند الله" البلوشية بعد اعتقاله خلال محاولته السفر إلى قرقيزستان عبر إرغام الطائرة، التي كانت تقله على الهبوط في بندر عباس جنوبي البلد.

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