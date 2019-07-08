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فقدان سعودي في شلالات نياجرا.. وتوجيهات عاجلة بمتابعة أوضاع أسرته

تفاعل كبير من المغردين في "تويتر" مع حالته ودعوات لتكثيف البحث عنه

فُقد مواطن سعودي في شلالات نياجرا الأمريكية، وتتواصل عمليات البحث عنه، بينما صدرت توجيهات عاجلة بتأمين أوضاع أسرته المتواجدة معه في أمريكا والتواصل مع السلطات في نيويورك.
وتفصيلاً، علمت "سبق" أن مواطنًا سعوديًا يدعى قاسم عداوي، قد فقد في شلالات نياجرا أثناء تواجده هناك برفقة أسرته، وقد تلقت الخارجية اتصالاً يفيد بأن المواطن قاسم يحيى عداوي سقط في شلالات نياجرا حسب إفادة زوجته المتواجدة معه في الولايات المتحدة.
ووفقًا للمعلومات فقد صدرت التوجيهات العاجلة بالتواصل مع أسرة المواطن وتأمين الرعاية والسكن لها، كما أملت الخارجية التواصل مع السلطات والإفادة بما يستجد حول الموضوع.
يشار إلى هاشتاق #مفقود_شلالات_نياجرا بدأ بالصعود إلى ترند في تويتر وسط تفاعل كثير من المغردين والدعوات للمواطن والمناشدات بتكثيف البحث.

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فقدان سعودي في شلالات نياجرا.. وتوجيهات عاجلة بمتابعة أوضاع أسرته
سبق

فُقد مواطن سعودي في شلالات نياجرا الأمريكية، وتتواصل عمليات البحث عنه، بينما صدرت توجيهات عاجلة بتأمين أوضاع أسرته المتواجدة معه في أمريكا والتواصل مع السلطات في نيويورك.
وتفصيلاً، علمت "سبق" أن مواطنًا سعوديًا يدعى قاسم عداوي، قد فقد في شلالات نياجرا أثناء تواجده هناك برفقة أسرته، وقد تلقت الخارجية اتصالاً يفيد بأن المواطن قاسم يحيى عداوي سقط في شلالات نياجرا حسب إفادة زوجته المتواجدة معه في الولايات المتحدة.
ووفقًا للمعلومات فقد صدرت التوجيهات العاجلة بالتواصل مع أسرة المواطن وتأمين الرعاية والسكن لها، كما أملت الخارجية التواصل مع السلطات والإفادة بما يستجد حول الموضوع.
يشار إلى هاشتاق #مفقود_شلالات_نياجرا بدأ بالصعود إلى ترند في تويتر وسط تفاعل كثير من المغردين والدعوات للمواطن والمناشدات بتكثيف البحث.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
05:01 PM

فقدان سعودي في شلالات نياجرا.. وتوجيهات عاجلة بمتابعة أوضاع أسرته

تفاعل كبير من المغردين في "تويتر" مع حالته ودعوات لتكثيف البحث عنه

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
6,333

فُقد مواطن سعودي في شلالات نياجرا الأمريكية، وتتواصل عمليات البحث عنه، بينما صدرت توجيهات عاجلة بتأمين أوضاع أسرته المتواجدة معه في أمريكا والتواصل مع السلطات في نيويورك.
وتفصيلاً، علمت "سبق" أن مواطنًا سعوديًا يدعى قاسم عداوي، قد فقد في شلالات نياجرا أثناء تواجده هناك برفقة أسرته، وقد تلقت الخارجية اتصالاً يفيد بأن المواطن قاسم يحيى عداوي سقط في شلالات نياجرا حسب إفادة زوجته المتواجدة معه في الولايات المتحدة.
ووفقًا للمعلومات فقد صدرت التوجيهات العاجلة بالتواصل مع أسرة المواطن وتأمين الرعاية والسكن لها، كما أملت الخارجية التواصل مع السلطات والإفادة بما يستجد حول الموضوع.
يشار إلى هاشتاق #مفقود_شلالات_نياجرا بدأ بالصعود إلى ترند في تويتر وسط تفاعل كثير من المغردين والدعوات للمواطن والمناشدات بتكثيف البحث.

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