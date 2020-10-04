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في زمن التعليم عن بُعد.. تحذيرات من بدانة الأطفال!

رافقها حالات اكتئاب بسبب عدم الخروج من المنزل

حذَّر الدكتور بشير جمعة، استشاري الأطفال، من أن قلة النشاط الحركي للطلاب والطالبات من الأطفال والمراهقين أثناء التعليم عن بُعد ترفع معدلات البدانة؛ ما ينجم عنه مخاطر صحية، تتعلق بارتفاع الضغط الشرياني، وزيادة الشحوم والربو، وزيادة أمراض القلب.

وقال الدكتور جمعة في مقابلة مع "صباح العربية": "المكوث الطويل في المنزل، وعدم الخروج إلى الأماكن التي يقضون فيها أوقاتًا للعب والرياضة، أديا إلى زيادة السمنة عند الأطفال بسبب نقص الطاقة التي يستخدموها".

وأوضح أن السمنة تزداد مع نقص النشاط الفيزيائي للجسم، مشيرًا إلى أن مؤشر كتلة الجسم الطبيعية عند الأطفال ما بين 18-25، وعند زيادتها على 30 يدخل الطفل مرحلة البدانة!

ولفت إلى ارتفاع معدلات البدانة في الآونة الأخيرة بعد تقييد حركة الأطفال، ورافقها حالات من الاكتئاب بسبب عدم الخروج من المنزل!

وحذّر في هذا الصدد من الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية للبدانة مبينًا وفاة 2.6 مليون إنسان سنويًّا منها!

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في زمن التعليم عن بُعد.. تحذيرات من بدانة الأطفال!
سبق

حذَّر الدكتور بشير جمعة، استشاري الأطفال، من أن قلة النشاط الحركي للطلاب والطالبات من الأطفال والمراهقين أثناء التعليم عن بُعد ترفع معدلات البدانة؛ ما ينجم عنه مخاطر صحية، تتعلق بارتفاع الضغط الشرياني، وزيادة الشحوم والربو، وزيادة أمراض القلب.

وقال الدكتور جمعة في مقابلة مع "صباح العربية": "المكوث الطويل في المنزل، وعدم الخروج إلى الأماكن التي يقضون فيها أوقاتًا للعب والرياضة، أديا إلى زيادة السمنة عند الأطفال بسبب نقص الطاقة التي يستخدموها".

وأوضح أن السمنة تزداد مع نقص النشاط الفيزيائي للجسم، مشيرًا إلى أن مؤشر كتلة الجسم الطبيعية عند الأطفال ما بين 18-25، وعند زيادتها على 30 يدخل الطفل مرحلة البدانة!

ولفت إلى ارتفاع معدلات البدانة في الآونة الأخيرة بعد تقييد حركة الأطفال، ورافقها حالات من الاكتئاب بسبب عدم الخروج من المنزل!

وحذّر في هذا الصدد من الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية للبدانة مبينًا وفاة 2.6 مليون إنسان سنويًّا منها!

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
11:24 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
12:44 AM

في زمن التعليم عن بُعد.. تحذيرات من بدانة الأطفال!

رافقها حالات اكتئاب بسبب عدم الخروج من المنزل

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
664

حذَّر الدكتور بشير جمعة، استشاري الأطفال، من أن قلة النشاط الحركي للطلاب والطالبات من الأطفال والمراهقين أثناء التعليم عن بُعد ترفع معدلات البدانة؛ ما ينجم عنه مخاطر صحية، تتعلق بارتفاع الضغط الشرياني، وزيادة الشحوم والربو، وزيادة أمراض القلب.

وقال الدكتور جمعة في مقابلة مع "صباح العربية": "المكوث الطويل في المنزل، وعدم الخروج إلى الأماكن التي يقضون فيها أوقاتًا للعب والرياضة، أديا إلى زيادة السمنة عند الأطفال بسبب نقص الطاقة التي يستخدموها".

وأوضح أن السمنة تزداد مع نقص النشاط الفيزيائي للجسم، مشيرًا إلى أن مؤشر كتلة الجسم الطبيعية عند الأطفال ما بين 18-25، وعند زيادتها على 30 يدخل الطفل مرحلة البدانة!

ولفت إلى ارتفاع معدلات البدانة في الآونة الأخيرة بعد تقييد حركة الأطفال، ورافقها حالات من الاكتئاب بسبب عدم الخروج من المنزل!

وحذّر في هذا الصدد من الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية للبدانة مبينًا وفاة 2.6 مليون إنسان سنويًّا منها!

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