"الإنذار المبكّر" يصدر تنبيهاً لـ "الشرقية"

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر، تنبيهاً لحالة عوالق ترابية بالمنطقة الشرقية.
بدأت الحالة السابعة صباحاً وتتواصل إلى الحادية عشرة قبل ظهر اليوم؛ تصحبها رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر، تنبيهاً لحالة عوالق ترابية بالمنطقة الشرقية.
بدأت الحالة السابعة صباحاً وتتواصل إلى الحادية عشرة قبل ظهر اليوم؛ تصحبها رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر، تنبيهاً لحالة عوالق ترابية بالمنطقة الشرقية.
بدأت الحالة السابعة صباحاً وتتواصل إلى الحادية عشرة قبل ظهر اليوم؛ تصحبها رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر، تنبيهاً لحالة عوالق ترابية بالمنطقة الشرقية.
بدأت الحالة السابعة صباحاً وتتواصل إلى الحادية عشرة قبل ظهر اليوم؛ تصحبها رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.