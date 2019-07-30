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معهد البحوث الفلكية بالقاهرة: أول أيام عيد الأضحى 11 أغسطس

قال: الحسابات تبيّن أن غرة ذي الحجة فلكياً يوم الجمعة المقبل

أكّد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في العاصمة المصرية القاهرة، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكياً يوم الجمعة المقبل (الموافق 2 أغسطس)، وعليه، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل.

وقال المعهد، في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية، إن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيُولد في الساعة الخامسة و12 دقيقة فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل في الأول من شهر أغسطس والـ 29 من شهر ذي القعدة الحالي (يوم الرؤية)".

وأضاف البيان، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرّمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تراوح بين 17 و39 دقيقة.

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معهد البحوث الفلكية بالقاهرة: أول أيام عيد الأضحى 11 أغسطس
سبق

أكّد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في العاصمة المصرية القاهرة، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكياً يوم الجمعة المقبل (الموافق 2 أغسطس)، وعليه، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل.

وقال المعهد، في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية، إن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيُولد في الساعة الخامسة و12 دقيقة فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل في الأول من شهر أغسطس والـ 29 من شهر ذي القعدة الحالي (يوم الرؤية)".

وأضاف البيان، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرّمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تراوح بين 17 و39 دقيقة.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
09:06 AM

معهد البحوث الفلكية بالقاهرة: أول أيام عيد الأضحى 11 أغسطس

قال: الحسابات تبيّن أن غرة ذي الحجة فلكياً يوم الجمعة المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في العاصمة المصرية القاهرة، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكياً يوم الجمعة المقبل (الموافق 2 أغسطس)، وعليه، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل.

وقال المعهد، في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية، إن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيُولد في الساعة الخامسة و12 دقيقة فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل في الأول من شهر أغسطس والـ 29 من شهر ذي القعدة الحالي (يوم الرؤية)".

وأضاف البيان، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرّمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تراوح بين 17 و39 دقيقة.

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