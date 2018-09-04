فيديو.. مقلد اللهجات "شويل": أبحث عن الشهرة و"سنابي" أصبح مصدر دخل لي

قال: طموحي دخول مجال التمثيل.. ومقاطعي بعيدة عن التجريح

اعترف مقلد اللهجات أحمد شويل المعروف بـ"شويل" على "سناب شات" بأنه يبحث عن الشهرة مؤكداً أن مواقع التواصل أصبحت مصدر دخل له، بعد أن نجح في نشر مقاطع فيديو تجاوزت مشاهداتها الملايين يحاكي فيها لهجات ومواقف بلكنات مختلفة عربية وإنجليزية وآسيوية.

وقال لبرنامج "تفاعلكم": أشكر الله أصبح حسابي مصدر دخل لي وأنتجت إعلانات كثيرة وحققت فيها ولله الحمد نجاحا وتفاعلا كبيرا، لافتا إلى أن لديه عملا تجاريا بسيطا خاصا به.

وأكد بأنه لم يواجه أي انتقاد أو زعل من العمالة التي يقلدها لكونه يقدم المقاطع بشكل فكاهي بعيدا عن التجريح أو السخرية بل العكس "يستأنسون وينبسطون".

ولفت المقلد "شويل" الذي يتقن تقليد اللهجات البنغالية والسودانية والمصرية واليمنية ولهجة أهل تكساس الأمريكية بأن التقليد موهبة اكتشفها عندما كان عمره 13 عاما وبأنه يسعى لتحقيق طموحه بالتمثيل.