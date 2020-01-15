النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليوم.. الاتحاد السعودي يستضيف أولمبيك آسفي المغربي في "الجوهرة"

في ختام ذهاب ربع النهائي بـ"كأس محمد السادس للأندية الأبطال"

تُختتم اليوم الأربعاء مرحلة الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بالمباراة التي تجمع بين فريق الاتحاد السعودي وضيفه أولمبيك آسفي المغربي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

ويسعى فريق الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، واستغلال عاملَيْ الأرض والجمهور؛ وذلك لوضع قدم في الدور نصف النهائي. بينما يتطلع فريق أولمبيك آسفي للعودة إلى المغرب بأفضل نتيجة ممكنة لتجنب الحسابات المعقدة خلال لقاء الإياب الذي سيقام على أرضه في مدينة آسفي في الـ 15 من فبراير المقبل لحسم هوية الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة الفائز في لقاء فريقَي الشرطة العراقي والشباب السعودي في المرحلة المقبلة من البطولة، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة.

هذا، وأُقيمت ثلاث مباريات سابقة في جولة الذهاب، تغلب فيها الإسماعيلي المصري على مواطنه ومضيفه الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وفاز فريق الشباب على فريق الشرطة بسداسية نظيفة، وعاد فريق الرجاء المغربي بانتصار ثمين خارج القواعد أمام فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال الاتحاد العربي لكرة القدم الاتحاد آسفي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اليوم.. الاتحاد السعودي يستضيف أولمبيك آسفي المغربي في "الجوهرة"
سبق

تُختتم اليوم الأربعاء مرحلة الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بالمباراة التي تجمع بين فريق الاتحاد السعودي وضيفه أولمبيك آسفي المغربي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

ويسعى فريق الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، واستغلال عاملَيْ الأرض والجمهور؛ وذلك لوضع قدم في الدور نصف النهائي. بينما يتطلع فريق أولمبيك آسفي للعودة إلى المغرب بأفضل نتيجة ممكنة لتجنب الحسابات المعقدة خلال لقاء الإياب الذي سيقام على أرضه في مدينة آسفي في الـ 15 من فبراير المقبل لحسم هوية الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة الفائز في لقاء فريقَي الشرطة العراقي والشباب السعودي في المرحلة المقبلة من البطولة، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة.

هذا، وأُقيمت ثلاث مباريات سابقة في جولة الذهاب، تغلب فيها الإسماعيلي المصري على مواطنه ومضيفه الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وفاز فريق الشباب على فريق الشرطة بسداسية نظيفة، وعاد فريق الرجاء المغربي بانتصار ثمين خارج القواعد أمام فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
01:56 AM

اليوم.. الاتحاد السعودي يستضيف أولمبيك آسفي المغربي في "الجوهرة"

في ختام ذهاب ربع النهائي بـ"كأس محمد السادس للأندية الأبطال"

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
1
1,441

تُختتم اليوم الأربعاء مرحلة الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بالمباراة التي تجمع بين فريق الاتحاد السعودي وضيفه أولمبيك آسفي المغربي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

ويسعى فريق الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، واستغلال عاملَيْ الأرض والجمهور؛ وذلك لوضع قدم في الدور نصف النهائي. بينما يتطلع فريق أولمبيك آسفي للعودة إلى المغرب بأفضل نتيجة ممكنة لتجنب الحسابات المعقدة خلال لقاء الإياب الذي سيقام على أرضه في مدينة آسفي في الـ 15 من فبراير المقبل لحسم هوية الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة الفائز في لقاء فريقَي الشرطة العراقي والشباب السعودي في المرحلة المقبلة من البطولة، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة.

هذا، وأُقيمت ثلاث مباريات سابقة في جولة الذهاب، تغلب فيها الإسماعيلي المصري على مواطنه ومضيفه الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وفاز فريق الشباب على فريق الشرطة بسداسية نظيفة، وعاد فريق الرجاء المغربي بانتصار ثمين خارج القواعد أمام فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,805
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,950
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,365
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,983

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة