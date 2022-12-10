اليوسف: الكويت ستستضيف كأس الخليج .. والانطلاقة بمواجهة السعودية و"الأزرق"

أكد إقامة البطولة بعد أسبوعين .. والدخول بالمجان

د ب أ : أكد الشيح أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي، أن بلاده على أتم الاستعداد لاستضافة كأس الخليج في نسختها الـ23، التي ستنطلق 22 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، بعد إقرار نقلها من قطر إلى الكويت.

وأوضح الشيخ أحمد اليوسف: "خاطبنا اتحادات السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان إضافة لليمن والعراق".

وتابع: "المنتخبات كافة أبدت استجابة للدعوة. ستنطلق البطولة في موعدها المقرر سابقًا".

وأردف: "بجهود القطاعات كافة سنتمكن - بإذن الله - من الإعداد اللائق والترتيب المميز لاستضافة الأشقاء".

وحول حظوظ بلاده قال الشيخ أحمد اليوسف: "نحن أقل الفرق استعدادًا، والجميع يعرف السبب، لكن بتضافر الجميع سنقدم جهدًا مضاعفًا، يليق باسم المنتخب الكويتي وتاريخه".

من جانب آخر أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن مباراة الافتتاح للبطولة ستجمع المنتخب السعودي بنظيره الكويتي.

كما أكدت اللجنة المنظمة أن الدخول الجماهيري للبطولة سيكون بالمجان لكافة مباريات البطولة.