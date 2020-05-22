النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رابطة البريميرليغ تستعد لاستئناف الموسم.. وتطلب من الأندية العودة للتدريبات

أعربت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، عن ثقتها في إمكانية استئناف المسابقة في شهر يونيو المقبل، لكنها اعترفت أن إنهاء الموسم يعد أمراً محتملاً أيضاً.

وكشفت تقارير إعلامية أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز طلبت من الأندية العودة إلى التدريبات الكاملة اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة التايمز أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز ستقدم استعراضاً بتقنية الفيديو لكل الأندية الأربعاء المقبل لإيضاح الخطوات الموضوعة ومدى سلامة استئناف المنافسة، وذلك لتبديد مخاوف اللاعبين، ولإقناعهم بالعودة إلى التدريبات الجماعية الكاملة.

وتأتي مطالب رابطة البريميرليغ في الوقت الذي يتزايد فيه عدد اللاعبين الرافضين لعودة التدريبات واستئناف الموسم.

وترى الرابطة أن عودة التدريبات الجماعية ستكون خطوة مهمة نحو الخطة الموضوعة لاستئناف الموسم منتصف يونيو المقبل.

وتتدرب أندية الدوري الإنكليزي الـ 20 في مجموعات صغيرة منذ يوم الثلاثاء الماضي، فيما قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للبطولة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إنهم يقومون بكل ما يستطيعون فعله من أجل توفير الأمان لكل المتخوفين.


وتبقت 92 مباراة في الموسم الحالي، والذي توقفت منافساته منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر ليفربول، الذي لم يتوج ببطولة الدوري منذ عام 1990، الدوري بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مع تبقي تسع جولات على نهاية المسابقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
رابطة البريميرليغ تستعد لاستئناف الموسم.. وتطلب من الأندية العودة للتدريبات
سبق

أعربت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، عن ثقتها في إمكانية استئناف المسابقة في شهر يونيو المقبل، لكنها اعترفت أن إنهاء الموسم يعد أمراً محتملاً أيضاً.

وكشفت تقارير إعلامية أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز طلبت من الأندية العودة إلى التدريبات الكاملة اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة التايمز أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز ستقدم استعراضاً بتقنية الفيديو لكل الأندية الأربعاء المقبل لإيضاح الخطوات الموضوعة ومدى سلامة استئناف المنافسة، وذلك لتبديد مخاوف اللاعبين، ولإقناعهم بالعودة إلى التدريبات الجماعية الكاملة.

وتأتي مطالب رابطة البريميرليغ في الوقت الذي يتزايد فيه عدد اللاعبين الرافضين لعودة التدريبات واستئناف الموسم.

وترى الرابطة أن عودة التدريبات الجماعية ستكون خطوة مهمة نحو الخطة الموضوعة لاستئناف الموسم منتصف يونيو المقبل.

وتتدرب أندية الدوري الإنكليزي الـ 20 في مجموعات صغيرة منذ يوم الثلاثاء الماضي، فيما قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للبطولة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إنهم يقومون بكل ما يستطيعون فعله من أجل توفير الأمان لكل المتخوفين.


وتبقت 92 مباراة في الموسم الحالي، والذي توقفت منافساته منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر ليفربول، الذي لم يتوج ببطولة الدوري منذ عام 1990، الدوري بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مع تبقي تسع جولات على نهاية المسابقة.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
11:50 PM

رابطة البريميرليغ تستعد لاستئناف الموسم.. وتطلب من الأندية العودة للتدريبات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
582

أعربت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، عن ثقتها في إمكانية استئناف المسابقة في شهر يونيو المقبل، لكنها اعترفت أن إنهاء الموسم يعد أمراً محتملاً أيضاً.

وكشفت تقارير إعلامية أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز طلبت من الأندية العودة إلى التدريبات الكاملة اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة التايمز أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز ستقدم استعراضاً بتقنية الفيديو لكل الأندية الأربعاء المقبل لإيضاح الخطوات الموضوعة ومدى سلامة استئناف المنافسة، وذلك لتبديد مخاوف اللاعبين، ولإقناعهم بالعودة إلى التدريبات الجماعية الكاملة.

وتأتي مطالب رابطة البريميرليغ في الوقت الذي يتزايد فيه عدد اللاعبين الرافضين لعودة التدريبات واستئناف الموسم.

وترى الرابطة أن عودة التدريبات الجماعية ستكون خطوة مهمة نحو الخطة الموضوعة لاستئناف الموسم منتصف يونيو المقبل.

وتتدرب أندية الدوري الإنكليزي الـ 20 في مجموعات صغيرة منذ يوم الثلاثاء الماضي، فيما قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للبطولة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إنهم يقومون بكل ما يستطيعون فعله من أجل توفير الأمان لكل المتخوفين.


وتبقت 92 مباراة في الموسم الحالي، والذي توقفت منافساته منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر ليفربول، الذي لم يتوج ببطولة الدوري منذ عام 1990، الدوري بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مع تبقي تسع جولات على نهاية المسابقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,450
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,628
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,725
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,517

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة