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"سابك".. اتفاقية بين "نساند" و"كفالة" لتسهيل تمويل المشاريع الريادية

الخطوة تأتي في إطار جهود دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ممثلة بمبادرتها الوطنية "نساند"، اتفاقية تعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" اليوم، وذلك في مقر (سابك) الرئيس في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تمويل المشاريع الريادية والتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل الارتقاء به وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني بما يواكب رؤية المملكة 2030.

ووقع الاتفاقية من جانب مبادرة «نساند» نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في (سابك) فيصل البحير، ومدير عام برنامج "كفالة" همام هاشم.

وبموجب هذا التعاون سيقدم برنامج "كفالة" الضمانات اللازمة لجهات التمويل بالقطاع الخاص لدعم المنشآت المدعومة لدى برنامج "نساند"، والتي تسعى بدورها للحصول على التمويل لتطوير وتوسيع أعمالها، حيث تعد وثائق الكفالات المسبقة الخاصة بالتمويل بمثابة ضامن أمام الجهات الممولة وفقا للمنتجات المعتمدة لدى البرنامج.

ويختص برنامج "كفالة" بتسهيل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، حيث يساعد البرنامج قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطته، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع هذا القطاع، لتحقيق دوره المهم في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية النشاط الاقتصادي في عدد من المناطق والقطاعات الواعدة وبالتالي تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أنه تم إطلاق مبادرة "نساند" في يناير من عام 2018 سعياً إلى تحقيق أهداف التوطين الخاصة بشركة (سابك) وتطوير الصناعة المحلية، وتعد المبادرة محركاً متكاملاً لتمكين رؤية السعودية 2030، حيث تهدف إلى مساعدة المستثمرين في المجالات ذات الصلة بالحصول على حزم وسبل الدعم المتوفرة وإيجاد الطلب المحلي وخلق الفرص الاستثمارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سابك".. اتفاقية بين "نساند" و"كفالة" لتسهيل تمويل المشاريع الريادية
سبق

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ممثلة بمبادرتها الوطنية "نساند"، اتفاقية تعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" اليوم، وذلك في مقر (سابك) الرئيس في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تمويل المشاريع الريادية والتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل الارتقاء به وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني بما يواكب رؤية المملكة 2030.

ووقع الاتفاقية من جانب مبادرة «نساند» نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في (سابك) فيصل البحير، ومدير عام برنامج "كفالة" همام هاشم.

وبموجب هذا التعاون سيقدم برنامج "كفالة" الضمانات اللازمة لجهات التمويل بالقطاع الخاص لدعم المنشآت المدعومة لدى برنامج "نساند"، والتي تسعى بدورها للحصول على التمويل لتطوير وتوسيع أعمالها، حيث تعد وثائق الكفالات المسبقة الخاصة بالتمويل بمثابة ضامن أمام الجهات الممولة وفقا للمنتجات المعتمدة لدى البرنامج.

ويختص برنامج "كفالة" بتسهيل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، حيث يساعد البرنامج قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطته، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع هذا القطاع، لتحقيق دوره المهم في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية النشاط الاقتصادي في عدد من المناطق والقطاعات الواعدة وبالتالي تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أنه تم إطلاق مبادرة "نساند" في يناير من عام 2018 سعياً إلى تحقيق أهداف التوطين الخاصة بشركة (سابك) وتطوير الصناعة المحلية، وتعد المبادرة محركاً متكاملاً لتمكين رؤية السعودية 2030، حيث تهدف إلى مساعدة المستثمرين في المجالات ذات الصلة بالحصول على حزم وسبل الدعم المتوفرة وإيجاد الطلب المحلي وخلق الفرص الاستثمارية.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
03:29 PM

"سابك".. اتفاقية بين "نساند" و"كفالة" لتسهيل تمويل المشاريع الريادية

الخطوة تأتي في إطار جهود دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ممثلة بمبادرتها الوطنية "نساند"، اتفاقية تعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" اليوم، وذلك في مقر (سابك) الرئيس في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تمويل المشاريع الريادية والتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل الارتقاء به وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني بما يواكب رؤية المملكة 2030.

ووقع الاتفاقية من جانب مبادرة «نساند» نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في (سابك) فيصل البحير، ومدير عام برنامج "كفالة" همام هاشم.

وبموجب هذا التعاون سيقدم برنامج "كفالة" الضمانات اللازمة لجهات التمويل بالقطاع الخاص لدعم المنشآت المدعومة لدى برنامج "نساند"، والتي تسعى بدورها للحصول على التمويل لتطوير وتوسيع أعمالها، حيث تعد وثائق الكفالات المسبقة الخاصة بالتمويل بمثابة ضامن أمام الجهات الممولة وفقا للمنتجات المعتمدة لدى البرنامج.

ويختص برنامج "كفالة" بتسهيل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، حيث يساعد البرنامج قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطته، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع هذا القطاع، لتحقيق دوره المهم في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية النشاط الاقتصادي في عدد من المناطق والقطاعات الواعدة وبالتالي تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أنه تم إطلاق مبادرة "نساند" في يناير من عام 2018 سعياً إلى تحقيق أهداف التوطين الخاصة بشركة (سابك) وتطوير الصناعة المحلية، وتعد المبادرة محركاً متكاملاً لتمكين رؤية السعودية 2030، حيث تهدف إلى مساعدة المستثمرين في المجالات ذات الصلة بالحصول على حزم وسبل الدعم المتوفرة وإيجاد الطلب المحلي وخلق الفرص الاستثمارية.

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