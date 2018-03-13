"صحة حائل" تُقلِّص ساعات الزيارة وتنصح بالاطمئنان على المرضى هاتفيًا

ضمن الإجراءات الاحترازية لسلامة الزوّار والمرضى وحمايتهم من كورونا

قلّصت صحة منطقة حائل، مدة زيارة المرضى إلى ساعة يوميًا، وذلك من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساءً، ابتداءً من يوم الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٠م.

وتفصيلاً، نصحت صحة حائل ذوي المرضى بتقليل عدد الزائرين، وعدم البقاء عند المريض طويلاً، فيما فضّلت تقليل عدد الزيارات أو تأجيلها، والحرص على التواصل الهاتفي قدر الإمكان للاطمئنان على المريض.

وحرصت صحة حائل بهذا الإجراء، احترازيًا لسلامة الزوّار وسلامة جميع المرضى المنومين بالمستشفيات، من مخاطر فيروس كورونا الجديد.