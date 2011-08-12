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"الشثري" يحاضر عن "مظاهر وسطية الإسلام بالحج" في مسجد الخيف بمنى

ضمن حملة الحج دعوة ومنهج قويم وفي تمام الـ11 صباح اليوم

يلقي الشيخ الدكتور سعد الشثري، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، محاضرة صباح اليوم الاثنين الحادي عشر من شهر ذي الحجة 1440هـ، بعنوان :"مظاهر وسطية الإسلام في الحج"، وذلك في مسجد الخيف بمشعر منى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وتأتي تلك المحاضرة ضمن البرامج الدعوية والعلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة خلال أيام الحج، ضمن حملة الحج "دعوة ومنهج قويم"

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الشثري" يحاضر عن "مظاهر وسطية الإسلام بالحج" في مسجد الخيف بمنى
سبق

يلقي الشيخ الدكتور سعد الشثري، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، محاضرة صباح اليوم الاثنين الحادي عشر من شهر ذي الحجة 1440هـ، بعنوان :"مظاهر وسطية الإسلام في الحج"، وذلك في مسجد الخيف بمشعر منى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وتأتي تلك المحاضرة ضمن البرامج الدعوية والعلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة خلال أيام الحج، ضمن حملة الحج "دعوة ومنهج قويم"

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:43 AM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
04:07 AM

"الشثري" يحاضر عن "مظاهر وسطية الإسلام بالحج" في مسجد الخيف بمنى

ضمن حملة الحج دعوة ومنهج قويم وفي تمام الـ11 صباح اليوم

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
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يلقي الشيخ الدكتور سعد الشثري، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، محاضرة صباح اليوم الاثنين الحادي عشر من شهر ذي الحجة 1440هـ، بعنوان :"مظاهر وسطية الإسلام في الحج"، وذلك في مسجد الخيف بمشعر منى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وتأتي تلك المحاضرة ضمن البرامج الدعوية والعلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة خلال أيام الحج، ضمن حملة الحج "دعوة ومنهج قويم"

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