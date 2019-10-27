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البرلمان العربي يناقش تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي

السلمي: مشروع قرار بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت النفط السعودية

عقد مكتب البرلمان العربي أول اجتماع له في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وحضور نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي، اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 م بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وقال رئيس البرلمان العربي إن مكتب البرلمان العربي ناقش في اجتماعه عددًا من الموضوعات الإستراتيجية والمهمة وعلى رأسها تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية التي تشهد مظاهرات وعدم استقرار أمني وسياسي، حيث أقر عددٌ من مشروعات القرارات وأحالها إلى اللجان المختصة في البرلمان العربي لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة الأولى للبرلمان العربي التي ستعقد يوم الخميس 31 أكتوبر 2019م.

أضاف: ومن مشروعات القرارات: مشروع قرار بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية، ومشروع قرار بشأن دعم جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في قضية المياه، ومشروع قرار بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، ومشروع قرار بشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، ومشروع قرار بشأن دعم العملية السياسية في دولة ليبيا، ومشروع قرار بشأن طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن مكتب البرلمان العربي استعرض أيضًا تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وتطورات الأوضاع في جمهورية العراق وجمهورية لبنان، وبحث سبل تحرك البرلمان العربي لصيانة الأمن القومي العربي في هذه المرحلة الحرجة، كما استعرض خطط عمل لجان البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد لعام 2020م.

وناقش مكتب البرلمان العربي أيضًا عددًا من مشروعات القوانين المقترحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وحقوق الإنسان.

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي جامعة الدول العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرلمان العربي يناقش تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي
سبق

عقد مكتب البرلمان العربي أول اجتماع له في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وحضور نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي، اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 م بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وقال رئيس البرلمان العربي إن مكتب البرلمان العربي ناقش في اجتماعه عددًا من الموضوعات الإستراتيجية والمهمة وعلى رأسها تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية التي تشهد مظاهرات وعدم استقرار أمني وسياسي، حيث أقر عددٌ من مشروعات القرارات وأحالها إلى اللجان المختصة في البرلمان العربي لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة الأولى للبرلمان العربي التي ستعقد يوم الخميس 31 أكتوبر 2019م.

أضاف: ومن مشروعات القرارات: مشروع قرار بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية، ومشروع قرار بشأن دعم جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في قضية المياه، ومشروع قرار بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، ومشروع قرار بشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، ومشروع قرار بشأن دعم العملية السياسية في دولة ليبيا، ومشروع قرار بشأن طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن مكتب البرلمان العربي استعرض أيضًا تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وتطورات الأوضاع في جمهورية العراق وجمهورية لبنان، وبحث سبل تحرك البرلمان العربي لصيانة الأمن القومي العربي في هذه المرحلة الحرجة، كما استعرض خطط عمل لجان البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد لعام 2020م.

وناقش مكتب البرلمان العربي أيضًا عددًا من مشروعات القوانين المقترحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وحقوق الإنسان.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
10:42 PM

البرلمان العربي يناقش تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي

السلمي: مشروع قرار بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت النفط السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد مكتب البرلمان العربي أول اجتماع له في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وحضور نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي، اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 م بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وقال رئيس البرلمان العربي إن مكتب البرلمان العربي ناقش في اجتماعه عددًا من الموضوعات الإستراتيجية والمهمة وعلى رأسها تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية التي تشهد مظاهرات وعدم استقرار أمني وسياسي، حيث أقر عددٌ من مشروعات القرارات وأحالها إلى اللجان المختصة في البرلمان العربي لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة الأولى للبرلمان العربي التي ستعقد يوم الخميس 31 أكتوبر 2019م.

أضاف: ومن مشروعات القرارات: مشروع قرار بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية، ومشروع قرار بشأن دعم جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في قضية المياه، ومشروع قرار بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، ومشروع قرار بشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، ومشروع قرار بشأن دعم العملية السياسية في دولة ليبيا، ومشروع قرار بشأن طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن مكتب البرلمان العربي استعرض أيضًا تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وتطورات الأوضاع في جمهورية العراق وجمهورية لبنان، وبحث سبل تحرك البرلمان العربي لصيانة الأمن القومي العربي في هذه المرحلة الحرجة، كما استعرض خطط عمل لجان البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد لعام 2020م.

وناقش مكتب البرلمان العربي أيضًا عددًا من مشروعات القوانين المقترحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وحقوق الإنسان.

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