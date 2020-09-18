‏‏"حمدالله " يكسر الأرقام.. النصر يتأهل للدور الثاني من البطولة الآسيوية

أسقط سباهان الإيراني بثنائية

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وتغلب الفريق النصراوي على فريق سباهان الإيراني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي السد بقطر ضمن دور المجموعات.

تمكن عبدالله مادو من إحراز الهدف النصراوي الأول عند الدقيقة 32 قبل أن يضيف عبدالرزاق حمدالله الهدف النصراوي الثاني في الدقيقة 41 بعد تلقيه بينية داخل المنطقة ليسدد الكرة بين قدمي الحارس وتسكن الشباك ليكتفي النصر بالهدفين في شوط المباراة الأول ويبلغ دور الـ 16.