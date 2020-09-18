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‏‏"حمدالله " يكسر الأرقام.. النصر يتأهل للدور الثاني من البطولة الآسيوية

أسقط سباهان الإيراني بثنائية

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وتغلب الفريق النصراوي على فريق سباهان الإيراني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي السد بقطر ضمن دور المجموعات.

تمكن عبدالله مادو من إحراز الهدف النصراوي الأول عند الدقيقة 32 قبل أن يضيف عبدالرزاق حمدالله الهدف النصراوي الثاني في الدقيقة 41 بعد تلقيه بينية داخل المنطقة ليسدد الكرة بين قدمي الحارس وتسكن الشباك ليكتفي النصر بالهدفين في شوط المباراة الأول ويبلغ دور الـ 16.

دوري أبطال آسيا النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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‏‏"حمدالله " يكسر الأرقام.. النصر يتأهل للدور الثاني من البطولة الآسيوية
سبق

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وتغلب الفريق النصراوي على فريق سباهان الإيراني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي السد بقطر ضمن دور المجموعات.

تمكن عبدالله مادو من إحراز الهدف النصراوي الأول عند الدقيقة 32 قبل أن يضيف عبدالرزاق حمدالله الهدف النصراوي الثاني في الدقيقة 41 بعد تلقيه بينية داخل المنطقة ليسدد الكرة بين قدمي الحارس وتسكن الشباك ليكتفي النصر بالهدفين في شوط المباراة الأول ويبلغ دور الـ 16.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
11:12 PM

‏‏"حمدالله " يكسر الأرقام.. النصر يتأهل للدور الثاني من البطولة الآسيوية

أسقط سباهان الإيراني بثنائية

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
17
3,592

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وتغلب الفريق النصراوي على فريق سباهان الإيراني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي السد بقطر ضمن دور المجموعات.

تمكن عبدالله مادو من إحراز الهدف النصراوي الأول عند الدقيقة 32 قبل أن يضيف عبدالرزاق حمدالله الهدف النصراوي الثاني في الدقيقة 41 بعد تلقيه بينية داخل المنطقة ليسدد الكرة بين قدمي الحارس وتسكن الشباك ليكتفي النصر بالهدفين في شوط المباراة الأول ويبلغ دور الـ 16.

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