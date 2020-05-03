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اليوم.. الأردن تسجل الرقم صفر في إصابات كورونا

الصحة الأردنية: استقرّ عدد حالات الشفاء عند 372 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إنه سجلت حالة إصابة واحدة لسائق غير أردني عند معبر حدودي ولم يسمح له بالدخول، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 461 إصابة.

وأضاف: إنه لم تسجل أيضًا حالات شفاء ليستقر عدد حالات الشفاء عند 372 حالة، مبينًا أنه تم إجراء 84593 فحصًا منذ بداية الأزمة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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اليوم.. الأردن تسجل الرقم صفر في إصابات كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إنه سجلت حالة إصابة واحدة لسائق غير أردني عند معبر حدودي ولم يسمح له بالدخول، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 461 إصابة.

وأضاف: إنه لم تسجل أيضًا حالات شفاء ليستقر عدد حالات الشفاء عند 372 حالة، مبينًا أنه تم إجراء 84593 فحصًا منذ بداية الأزمة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
07:48 PM

اليوم.. الأردن تسجل الرقم صفر في إصابات كورونا

الصحة الأردنية: استقرّ عدد حالات الشفاء عند 372 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إنه سجلت حالة إصابة واحدة لسائق غير أردني عند معبر حدودي ولم يسمح له بالدخول، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 461 إصابة.

وأضاف: إنه لم تسجل أيضًا حالات شفاء ليستقر عدد حالات الشفاء عند 372 حالة، مبينًا أنه تم إجراء 84593 فحصًا منذ بداية الأزمة.

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