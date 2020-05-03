اليوم.. الأردن تسجل الرقم صفر في إصابات كورونا

الصحة الأردنية: استقرّ عدد حالات الشفاء عند 372 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إنه سجلت حالة إصابة واحدة لسائق غير أردني عند معبر حدودي ولم يسمح له بالدخول، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 461 إصابة.

وأضاف: إنه لم تسجل أيضًا حالات شفاء ليستقر عدد حالات الشفاء عند 372 حالة، مبينًا أنه تم إجراء 84593 فحصًا منذ بداية الأزمة.