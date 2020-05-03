اليوم.. الأردن تسجل الرقم صفر في إصابات كورونا
الصحة الأردنية: استقرّ عدد حالات الشفاء عند 372 حالة
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إنه سجلت حالة إصابة واحدة لسائق غير أردني عند معبر حدودي ولم يسمح له بالدخول، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 461 إصابة.
وأضاف: إنه لم تسجل أيضًا حالات شفاء ليستقر عدد حالات الشفاء عند 372 حالة، مبينًا أنه تم إجراء 84593 فحصًا منذ بداية الأزمة.
الأردن
فيروس كورونا الجديد
اليوم.. الأردن تسجل الرقم صفر في إصابات كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-03
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إنه سجلت حالة إصابة واحدة لسائق غير أردني عند معبر حدودي ولم يسمح له بالدخول، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 461 إصابة.
وأضاف: إنه لم تسجل أيضًا حالات شفاء ليستقر عدد حالات الشفاء عند 372 حالة، مبينًا أنه تم إجراء 84593 فحصًا منذ بداية الأزمة.
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
07:48 PM
اليوم.. الأردن تسجل الرقم صفر في إصابات كورونا
الصحة الأردنية: استقرّ عدد حالات الشفاء عند 372 حالة
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إنه سجلت حالة إصابة واحدة لسائق غير أردني عند معبر حدودي ولم يسمح له بالدخول، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 461 إصابة.
وأضاف: إنه لم تسجل أيضًا حالات شفاء ليستقر عدد حالات الشفاء عند 372 حالة، مبينًا أنه تم إجراء 84593 فحصًا منذ بداية الأزمة.