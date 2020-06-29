النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 186436

عمرها 30 ووزنها طنان.. استبدال تمديدات "نجفة باب الرحمة" بالحرم النبوي

ضِمن جهود "الوكالة" لتقديم أفضل الخدمات وتسخير الإمكانيات وبعد "لك الحمد"

قامت ‏وكالة شؤون ‎المسجد النبوي باستبدال جميع التمديدات الكهربائية لنجفة باب الرحمة، ورفعها إلى المستوى المناسب؛ حيث إن النجفة يُقَدّر وزنها بـ١٨٠٠ كيلو، وقُطرها ٣٦٠ سم، وتاريخ تركيبها تقريبًا قبل ٣٠ عامًا.

يُذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي تبذل الجهود الكبيرة من خلال تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية والآلية في سبيل تقديم أفضل الخدمات.

وكثّفت الوكالة جهودها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وقدّمت العديد من الإنجازات، وكان آخرها إنتاج ‏الفيلم الوثائقي العالمي "لك الحمد"؛ لاستعراض المرحلة التاريخية التي مر بها المسجد النبوي أثناء جائحة كورونا؛ حيث نُفّذ العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف.

المسجد النبوي المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عمرها 30 ووزنها طنان.. استبدال تمديدات "نجفة باب الرحمة" بالحرم النبوي
سبق

قامت ‏وكالة شؤون ‎المسجد النبوي باستبدال جميع التمديدات الكهربائية لنجفة باب الرحمة، ورفعها إلى المستوى المناسب؛ حيث إن النجفة يُقَدّر وزنها بـ١٨٠٠ كيلو، وقُطرها ٣٦٠ سم، وتاريخ تركيبها تقريبًا قبل ٣٠ عامًا.

يُذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي تبذل الجهود الكبيرة من خلال تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية والآلية في سبيل تقديم أفضل الخدمات.

وكثّفت الوكالة جهودها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وقدّمت العديد من الإنجازات، وكان آخرها إنتاج ‏الفيلم الوثائقي العالمي "لك الحمد"؛ لاستعراض المرحلة التاريخية التي مر بها المسجد النبوي أثناء جائحة كورونا؛ حيث نُفّذ العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
12:23 PM

عمرها 30 ووزنها طنان.. استبدال تمديدات "نجفة باب الرحمة" بالحرم النبوي

ضِمن جهود "الوكالة" لتقديم أفضل الخدمات وتسخير الإمكانيات وبعد "لك الحمد"

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
2
9,728

قامت ‏وكالة شؤون ‎المسجد النبوي باستبدال جميع التمديدات الكهربائية لنجفة باب الرحمة، ورفعها إلى المستوى المناسب؛ حيث إن النجفة يُقَدّر وزنها بـ١٨٠٠ كيلو، وقُطرها ٣٦٠ سم، وتاريخ تركيبها تقريبًا قبل ٣٠ عامًا.

يُذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي تبذل الجهود الكبيرة من خلال تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية والآلية في سبيل تقديم أفضل الخدمات.

وكثّفت الوكالة جهودها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وقدّمت العديد من الإنجازات، وكان آخرها إنتاج ‏الفيلم الوثائقي العالمي "لك الحمد"؛ لاستعراض المرحلة التاريخية التي مر بها المسجد النبوي أثناء جائحة كورونا؛ حيث نُفّذ العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,475
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,517
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,340
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,658

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة