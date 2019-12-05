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"آل عمار" رئيسًا لمجلس بلدي الأفلاج

اعتمد المجلس البلدي في الأفلاج التمديدَ لقينان آل عمار رئيسًا للمجلس، ومنصور الردعان نائبًا لرئيس المجلس البلدي.

جاء ذلك التحرك، بعد قرار تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين لتطوير منظومة المجالس البلدية؛ على أن يقوم كل مجلس بلدي بانتخاب رئيس ونائب للرئيس، لفترة تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين.

المجلس البلدي الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"آل عمار" رئيسًا لمجلس بلدي الأفلاج
سبق

اعتمد المجلس البلدي في الأفلاج التمديدَ لقينان آل عمار رئيسًا للمجلس، ومنصور الردعان نائبًا لرئيس المجلس البلدي.

جاء ذلك التحرك، بعد قرار تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين لتطوير منظومة المجالس البلدية؛ على أن يقوم كل مجلس بلدي بانتخاب رئيس ونائب للرئيس، لفترة تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
01:14 PM

"آل عمار" رئيسًا لمجلس بلدي الأفلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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اعتمد المجلس البلدي في الأفلاج التمديدَ لقينان آل عمار رئيسًا للمجلس، ومنصور الردعان نائبًا لرئيس المجلس البلدي.

جاء ذلك التحرك، بعد قرار تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين لتطوير منظومة المجالس البلدية؛ على أن يقوم كل مجلس بلدي بانتخاب رئيس ونائب للرئيس، لفترة تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين.

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