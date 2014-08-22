صدمة فتاة كويتية.. اكتشفت أن صديقتها ليست امرأة

خرجتا عدة مرات.. وواقعة غريبة قادت للاكتشاف بالصدفة

تعرضت فتاة كويتية لصدمة عمرها؛ فقد تعرفت على "فتاة" أخرى منذ أسابيع وخرجتا مرات عدة، وتحدثتا في تفاصيل كثيرة؛ لكنها اكتشفت بالصدفة أنها ليست فتاة؛ بل شاب متشبه بالجنس الآخر.

وحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، اكتشفت الفتاة الجامعية الحقيقة، عندما طلبت الاستغاثة، وتوجهت إلى أحد المراكز الأمنية للاستنجاد برجال الأمن من صديقتها التي كانت معها في السيارة؛ متهمة إياها بمحاولة استدراجها لتعاطي المخدرات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن رجال الأمن فوجئوا في ساعة متأخرة قبل يومين، بوقوف سيارة الفتاة أمام المخفر، والاستغاثة بهم من صديقتها التي كانت برفقتها؛ ليتوجه رجال الأمن إلى السيارة للاستعلام عن السبب.

وطلب رجال الأمن من الفتاتين الدخول إلى المخفر للكشف عن سبب الخلاف بينهما، والاستماع إلى شكوى المدعية.

وأضاف المصدر الأمني: "وجهت الفتاة المدعية الاتهام إلى صديقتها بأنها تحثها على تعاطي المخدرات لتحسين مزاجها؛ مما دفعها للتوجه إلى المخفر للاستنجاد برجال الأمن"؛ مشيرة إلى أنها تعرفت عليها منذ أسابيع وخرجتا مرات عدة، وتحدثتا في تفاصيل كثيرة، وشعرت بأنها إنسانة جيدة توجه لها النصح؛ إلا أنها صُدمت بعد أن طلبت منها تعاطي المخدرات.

من جهتها، نفت "الصديقة" -المدعى عليها- والتي كانت تبدو بمظهر فتاة بشعر طويل (باروكه) وفستان، قبل أن يُكشف عن حقيقتها؛ إذ زعمت أن ما ذكرته صديقتها غير حقيقي، وأنها اضطربت نفسيًّا بشكل مفاجئ مما دفعها لمحاولة تعاطي المخدرات.

وتابع المصدر أن رجل أمن توجه إلى سيارة الفتاة المدعية لإحضار الإثبات الشخصي للمدعى عليها من حقيبتها النسائية؛ لكنه عثر فيها على هوية شاب كويتي يبلغ من العمر 23 عامًا، إلى جانب أدوات تعاطي مخدرات.

وبمواجهة الفتاة المزيفة ببطاقة الهوية، أقر بأنه شاب، يميل للجنس الآخر ويرتدي زيهم، وبعدها تم نزع ملابس الأنثى والشعر المستعار، وأحيل الشاب والمضبوطات إلى المباحث الجنائية، بتهمة التشبه بالجنس الآخر والاشتباه في تعاطي مواد مخدرة.