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"العبدان": تجاهل الجزيرة لقمة العشرين يؤكد أنها قناة عميلة ومسيّسة بامتياز

أكد أنها مسؤولة عن تفريق الصف العربي والإسلامي بنشر الخراب والثورات الدموية

تساءل المستشار والباحث في الشؤون السياسية عبدان بن أحمد العبدان، عن عدم تطرق شبكة الجزيرة وموقعها الرسمي على تويتر، إطلاقًا لخبر اجتماع قمة العشرين في اليابان، مشيراً إلى أنه تابع جميع الأخبار المنشورة لآخر ١٠٠ خبر وتغريدة ومنذ يومين ولم يتم التطرق - حتى على استحياء - لأي خبر عن القمة العالمية، واصفاً إياها بالشبكة العميلة والمسيّسة .

وتفصيلاً، طرح "العبدان" تساؤلاً آخر بالقول: هل لو كانت المملكة غير مشاركة في هذه القمة، هل سيتابع موقع الجزيرة هذا الحدث العالمي؟

وكشف المستشار "العبدان" في تصريح خاص لـ"سبق" تجاهل قناة الجزيرة لأخبار قمة العشرين المنعقدة حالياً في اليابان، رغم أهمية وتسليط مختلف وسائل الإعلام العالمية الضوء عليها.

وقال: أين المصداقية والتغطية الإخبارية من قناة الجزيرة التي تدعي مواكبة الحدث والمصداقية، وفي الحقيقة أنها قناة عميلة مسيسة بامتياز، مؤكداً أنها تتحمل مسؤوليه ما يجري في المجتمعات العربية والإسلامية من ثورات دموية ساهمت الجزيرة في التحريض عليها باسم الحرية والديمقراطية ونقل الحقيقة.

وأكد أن قناة الجزيرة الفضائية والتي ترعاها وتدعمها الحكومة القطرية دأبت على نشر الأخبار الكاذبة المجانبة للحقيقة، عبر أبواقها وطاقمها الذي يقوده عزمي بشاره وأتباعه الذين سخروا طاقاتهم لتفريق الصف العربي والإسلامي ونشر الخراب والثورات الدموية التي تعاني منها الشعوب، ضمن أجندات سياسية تهدف إلى ما يسمى بالفوضى الخلاقة.

ونوه "العبدان" بمشاركة السعودية في قمة العشرين في اليابان، حيث تتصدر منصات وسائل الإعلام العالمية والمحلية تواجد ولي العهد ممثلاً للمملكة في هذا الحدث العالمي لقمة أقوى الدول اقتصاديًا، حيث تمثل المملكة المركز (18) على مستوى العالم وبأكثر من 10% من الناتج الاقتصادي العالمي.

وذكر العبدان أن ولي العهد والرئيس الأمريكي ترامب حصلاً على الاهتمام الأوسع على مستوى قادة العالم العشرين في هذه القمة، نظرًا لما تحظى به المملكة من ثقل سياسي واقتصادي عربي وإسلامي وعالمي مؤثر، ناهيك عن الشخصية المميزة التي يتمتع بها الأمير محمد بن سلمان، مما جعل زعماء العالم يحرصون على الاجتماعات واللقاءات الرسمية أو حتى الجانبية مع سموه الكريم.


وقال في ختام تصريحه إنه من المتوقع أن تستضيف المملكة قمة العشرين القادمة مما يشكل سابقة تاريخية لهذا الحدث العالمي الهام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدان": تجاهل الجزيرة لقمة العشرين يؤكد أنها قناة عميلة ومسيّسة بامتياز
سبق

تساءل المستشار والباحث في الشؤون السياسية عبدان بن أحمد العبدان، عن عدم تطرق شبكة الجزيرة وموقعها الرسمي على تويتر، إطلاقًا لخبر اجتماع قمة العشرين في اليابان، مشيراً إلى أنه تابع جميع الأخبار المنشورة لآخر ١٠٠ خبر وتغريدة ومنذ يومين ولم يتم التطرق - حتى على استحياء - لأي خبر عن القمة العالمية، واصفاً إياها بالشبكة العميلة والمسيّسة .

وتفصيلاً، طرح "العبدان" تساؤلاً آخر بالقول: هل لو كانت المملكة غير مشاركة في هذه القمة، هل سيتابع موقع الجزيرة هذا الحدث العالمي؟

وكشف المستشار "العبدان" في تصريح خاص لـ"سبق" تجاهل قناة الجزيرة لأخبار قمة العشرين المنعقدة حالياً في اليابان، رغم أهمية وتسليط مختلف وسائل الإعلام العالمية الضوء عليها.

وقال: أين المصداقية والتغطية الإخبارية من قناة الجزيرة التي تدعي مواكبة الحدث والمصداقية، وفي الحقيقة أنها قناة عميلة مسيسة بامتياز، مؤكداً أنها تتحمل مسؤوليه ما يجري في المجتمعات العربية والإسلامية من ثورات دموية ساهمت الجزيرة في التحريض عليها باسم الحرية والديمقراطية ونقل الحقيقة.

وأكد أن قناة الجزيرة الفضائية والتي ترعاها وتدعمها الحكومة القطرية دأبت على نشر الأخبار الكاذبة المجانبة للحقيقة، عبر أبواقها وطاقمها الذي يقوده عزمي بشاره وأتباعه الذين سخروا طاقاتهم لتفريق الصف العربي والإسلامي ونشر الخراب والثورات الدموية التي تعاني منها الشعوب، ضمن أجندات سياسية تهدف إلى ما يسمى بالفوضى الخلاقة.

ونوه "العبدان" بمشاركة السعودية في قمة العشرين في اليابان، حيث تتصدر منصات وسائل الإعلام العالمية والمحلية تواجد ولي العهد ممثلاً للمملكة في هذا الحدث العالمي لقمة أقوى الدول اقتصاديًا، حيث تمثل المملكة المركز (18) على مستوى العالم وبأكثر من 10% من الناتج الاقتصادي العالمي.

وذكر العبدان أن ولي العهد والرئيس الأمريكي ترامب حصلاً على الاهتمام الأوسع على مستوى قادة العالم العشرين في هذه القمة، نظرًا لما تحظى به المملكة من ثقل سياسي واقتصادي عربي وإسلامي وعالمي مؤثر، ناهيك عن الشخصية المميزة التي يتمتع بها الأمير محمد بن سلمان، مما جعل زعماء العالم يحرصون على الاجتماعات واللقاءات الرسمية أو حتى الجانبية مع سموه الكريم.


وقال في ختام تصريحه إنه من المتوقع أن تستضيف المملكة قمة العشرين القادمة مما يشكل سابقة تاريخية لهذا الحدث العالمي الهام.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
08:33 PM

"العبدان": تجاهل الجزيرة لقمة العشرين يؤكد أنها قناة عميلة ومسيّسة بامتياز

أكد أنها مسؤولة عن تفريق الصف العربي والإسلامي بنشر الخراب والثورات الدموية

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عبدالله العنزي - الرياض
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4,655

تساءل المستشار والباحث في الشؤون السياسية عبدان بن أحمد العبدان، عن عدم تطرق شبكة الجزيرة وموقعها الرسمي على تويتر، إطلاقًا لخبر اجتماع قمة العشرين في اليابان، مشيراً إلى أنه تابع جميع الأخبار المنشورة لآخر ١٠٠ خبر وتغريدة ومنذ يومين ولم يتم التطرق - حتى على استحياء - لأي خبر عن القمة العالمية، واصفاً إياها بالشبكة العميلة والمسيّسة .

وتفصيلاً، طرح "العبدان" تساؤلاً آخر بالقول: هل لو كانت المملكة غير مشاركة في هذه القمة، هل سيتابع موقع الجزيرة هذا الحدث العالمي؟

وكشف المستشار "العبدان" في تصريح خاص لـ"سبق" تجاهل قناة الجزيرة لأخبار قمة العشرين المنعقدة حالياً في اليابان، رغم أهمية وتسليط مختلف وسائل الإعلام العالمية الضوء عليها.

وقال: أين المصداقية والتغطية الإخبارية من قناة الجزيرة التي تدعي مواكبة الحدث والمصداقية، وفي الحقيقة أنها قناة عميلة مسيسة بامتياز، مؤكداً أنها تتحمل مسؤوليه ما يجري في المجتمعات العربية والإسلامية من ثورات دموية ساهمت الجزيرة في التحريض عليها باسم الحرية والديمقراطية ونقل الحقيقة.

وأكد أن قناة الجزيرة الفضائية والتي ترعاها وتدعمها الحكومة القطرية دأبت على نشر الأخبار الكاذبة المجانبة للحقيقة، عبر أبواقها وطاقمها الذي يقوده عزمي بشاره وأتباعه الذين سخروا طاقاتهم لتفريق الصف العربي والإسلامي ونشر الخراب والثورات الدموية التي تعاني منها الشعوب، ضمن أجندات سياسية تهدف إلى ما يسمى بالفوضى الخلاقة.

ونوه "العبدان" بمشاركة السعودية في قمة العشرين في اليابان، حيث تتصدر منصات وسائل الإعلام العالمية والمحلية تواجد ولي العهد ممثلاً للمملكة في هذا الحدث العالمي لقمة أقوى الدول اقتصاديًا، حيث تمثل المملكة المركز (18) على مستوى العالم وبأكثر من 10% من الناتج الاقتصادي العالمي.

وذكر العبدان أن ولي العهد والرئيس الأمريكي ترامب حصلاً على الاهتمام الأوسع على مستوى قادة العالم العشرين في هذه القمة، نظرًا لما تحظى به المملكة من ثقل سياسي واقتصادي عربي وإسلامي وعالمي مؤثر، ناهيك عن الشخصية المميزة التي يتمتع بها الأمير محمد بن سلمان، مما جعل زعماء العالم يحرصون على الاجتماعات واللقاءات الرسمية أو حتى الجانبية مع سموه الكريم.


وقال في ختام تصريحه إنه من المتوقع أن تستضيف المملكة قمة العشرين القادمة مما يشكل سابقة تاريخية لهذا الحدث العالمي الهام.

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