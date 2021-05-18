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خلال رمضان.. برامج متنوعة وقفزة في المشاهدات تحققها قناة الصم الثقافية

تهدف إلى زيادة الوعي وتتميز باستخدامها لغة الإشارة لغةً رسمية أساسية لها

قدّمت قناة الصم الثقافية العديد من البرامج الثقافية والمتنوعة منذ انطلاقتها؛ ومن أبرزها البرنامج الحواري "جلستنا"، والذي كان يستضيف الشخصيات البارزة والمؤثرة من أجل التثقيف وزيادة الوعي.

وقد تميزت القناة باستخدامها لغة الإشارة لغةً رسميةً أساسية لها، ثم عاودت القناة تألقها مجدداً في شهر رمضان المبارك؛ ببث عدة برامج وفقرات متنوعة، وقد لاقى برنامج "قبل الوداع" العديد من ردود الفعل الإيجابية، والتي طالبت باستمراره، ويتناول البرنامج قصص الراحلين من خلال عائلاتهم، وهذا هو الموسم الثالث له.

وبفضل الله حققت القناة 600 ألف مشاهدة على "يوتيوب" منصتها الأساسية.

وحقق برنامج "حياة الصحابة" من تقديم الشيخ والمترجم عبدالرحمن الفهيد 32.230 ألف مشاهدة.

وحقق برنامج "قبل الوداع" في موسمه الثالث من تقديم عبدالله المحمدي 64.545 ألف مشاهدة.

وحقق برنامج "أقوال" للمقدم بسام عريف 19.655 ألف مشاهدة.

وحقق برنامج "لقاء ولي العهد الخاص" الذي قدّمه المترجم أحمد الفيفي عبر لايف إنستقرام 10 آلاف مشاهدة.

كما يصل متابعو صفحة القناة على إنستقرام إلى 14 ألف متابع، ويرأس قناة الصم الثقافية عبدالله المحمدي المشرف العام للقناة ورئيس مؤسسة "روائع إبداعية"، ويتكون فريق العمل في القناة من 60 شاباً وشابةً تقريباً، وجميعهم من فئة الصم وضعاف السمع الموهوبين وذوي الكفاءة، وتهدف القناة بكل برامجها وفعالياتها إلى إظهار وتطوير المواهب الإعلامية.

تندرج قناة الصم الثقافية تحت مؤسسة "روائع إبداعية"، إلى جانب "دائرة" للإنتاج والتصوير، ويتولى خالد البلوشي منصب مشرف عام "دائرة" للإنتاج والتصوير.

قناة الصم الثقافية البرنامج الحواري جلستنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال رمضان.. برامج متنوعة وقفزة في المشاهدات تحققها قناة الصم الثقافية
سبق

قدّمت قناة الصم الثقافية العديد من البرامج الثقافية والمتنوعة منذ انطلاقتها؛ ومن أبرزها البرنامج الحواري "جلستنا"، والذي كان يستضيف الشخصيات البارزة والمؤثرة من أجل التثقيف وزيادة الوعي.

وقد تميزت القناة باستخدامها لغة الإشارة لغةً رسميةً أساسية لها، ثم عاودت القناة تألقها مجدداً في شهر رمضان المبارك؛ ببث عدة برامج وفقرات متنوعة، وقد لاقى برنامج "قبل الوداع" العديد من ردود الفعل الإيجابية، والتي طالبت باستمراره، ويتناول البرنامج قصص الراحلين من خلال عائلاتهم، وهذا هو الموسم الثالث له.

وبفضل الله حققت القناة 600 ألف مشاهدة على "يوتيوب" منصتها الأساسية.

وحقق برنامج "حياة الصحابة" من تقديم الشيخ والمترجم عبدالرحمن الفهيد 32.230 ألف مشاهدة.

وحقق برنامج "قبل الوداع" في موسمه الثالث من تقديم عبدالله المحمدي 64.545 ألف مشاهدة.

وحقق برنامج "أقوال" للمقدم بسام عريف 19.655 ألف مشاهدة.

وحقق برنامج "لقاء ولي العهد الخاص" الذي قدّمه المترجم أحمد الفيفي عبر لايف إنستقرام 10 آلاف مشاهدة.

كما يصل متابعو صفحة القناة على إنستقرام إلى 14 ألف متابع، ويرأس قناة الصم الثقافية عبدالله المحمدي المشرف العام للقناة ورئيس مؤسسة "روائع إبداعية"، ويتكون فريق العمل في القناة من 60 شاباً وشابةً تقريباً، وجميعهم من فئة الصم وضعاف السمع الموهوبين وذوي الكفاءة، وتهدف القناة بكل برامجها وفعالياتها إلى إظهار وتطوير المواهب الإعلامية.

تندرج قناة الصم الثقافية تحت مؤسسة "روائع إبداعية"، إلى جانب "دائرة" للإنتاج والتصوير، ويتولى خالد البلوشي منصب مشرف عام "دائرة" للإنتاج والتصوير.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
03:19 PM

خلال رمضان.. برامج متنوعة وقفزة في المشاهدات تحققها قناة الصم الثقافية

تهدف إلى زيادة الوعي وتتميز باستخدامها لغة الإشارة لغةً رسمية أساسية لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّمت قناة الصم الثقافية العديد من البرامج الثقافية والمتنوعة منذ انطلاقتها؛ ومن أبرزها البرنامج الحواري "جلستنا"، والذي كان يستضيف الشخصيات البارزة والمؤثرة من أجل التثقيف وزيادة الوعي.

وقد تميزت القناة باستخدامها لغة الإشارة لغةً رسميةً أساسية لها، ثم عاودت القناة تألقها مجدداً في شهر رمضان المبارك؛ ببث عدة برامج وفقرات متنوعة، وقد لاقى برنامج "قبل الوداع" العديد من ردود الفعل الإيجابية، والتي طالبت باستمراره، ويتناول البرنامج قصص الراحلين من خلال عائلاتهم، وهذا هو الموسم الثالث له.

وبفضل الله حققت القناة 600 ألف مشاهدة على "يوتيوب" منصتها الأساسية.

وحقق برنامج "حياة الصحابة" من تقديم الشيخ والمترجم عبدالرحمن الفهيد 32.230 ألف مشاهدة.

وحقق برنامج "قبل الوداع" في موسمه الثالث من تقديم عبدالله المحمدي 64.545 ألف مشاهدة.

وحقق برنامج "أقوال" للمقدم بسام عريف 19.655 ألف مشاهدة.

وحقق برنامج "لقاء ولي العهد الخاص" الذي قدّمه المترجم أحمد الفيفي عبر لايف إنستقرام 10 آلاف مشاهدة.

كما يصل متابعو صفحة القناة على إنستقرام إلى 14 ألف متابع، ويرأس قناة الصم الثقافية عبدالله المحمدي المشرف العام للقناة ورئيس مؤسسة "روائع إبداعية"، ويتكون فريق العمل في القناة من 60 شاباً وشابةً تقريباً، وجميعهم من فئة الصم وضعاف السمع الموهوبين وذوي الكفاءة، وتهدف القناة بكل برامجها وفعالياتها إلى إظهار وتطوير المواهب الإعلامية.

تندرج قناة الصم الثقافية تحت مؤسسة "روائع إبداعية"، إلى جانب "دائرة" للإنتاج والتصوير، ويتولى خالد البلوشي منصب مشرف عام "دائرة" للإنتاج والتصوير.

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