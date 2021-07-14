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"الصحة": تسجيل 1226 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية لقاحات كورونا

أكدت أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات حول فاعلية لقاحات كورونا.

مشيرةً إلى مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة بالمملكة وذلك وفقاً للأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1226) حالة مؤكدة وتعافي(1128) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10929) حالة منها (1430) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (504960) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (486011) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(14) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8020) حالة"يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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"الصحة" تدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية لقاحات كورونا
سبق

أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات حول فاعلية لقاحات كورونا.

مشيرةً إلى مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة بالمملكة وذلك وفقاً للأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1226) حالة مؤكدة وتعافي(1128) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10929) حالة منها (1430) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (504960) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (486011) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(14) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8020) حالة"يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
06:02 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
09:08 PM

"الصحة" تدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية لقاحات كورونا

أكدت أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
1,603

أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات حول فاعلية لقاحات كورونا.

مشيرةً إلى مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة بالمملكة وذلك وفقاً للأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1226) حالة مؤكدة وتعافي(1128) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10929) حالة منها (1430) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (504960) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (486011) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(14) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8020) حالة"يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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