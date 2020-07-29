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"مدني عسير" تحذّر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

شددت على أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر عقب ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تتواصل على عموم منطقة عسير حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبَرَد وجريان السيول.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسبّبات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر.

ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ‏https://www.998.gov.sa .

وأكد "السـيّد" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

الدفاع المدني أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني عسير" تحذّر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر عقب ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تتواصل على عموم منطقة عسير حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبَرَد وجريان السيول.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسبّبات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر.

ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ‏https://www.998.gov.sa .

وأكد "السـيّد" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
12:07 PM

"مدني عسير" تحذّر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

شددت على أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر عقب ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تتواصل على عموم منطقة عسير حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبَرَد وجريان السيول.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسبّبات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر.

ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ‏https://www.998.gov.sa .

وأكد "السـيّد" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

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