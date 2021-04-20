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جدة.. إغلاق 9,938 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

أكدت الأمانة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات الوقائية

أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية منذ الـ3 من فبراير حتى يوم أمس، عن إغلاق 9938 منشأة مخالفة خلال 294,227 جولة رقابية.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت الفترة الماضية جولات ميدانية مكثفة ومشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 15,438 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.


وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 .

أمانة محافظة جدة

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جدة.. إغلاق 9,938 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية منذ الـ3 من فبراير حتى يوم أمس، عن إغلاق 9938 منشأة مخالفة خلال 294,227 جولة رقابية.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت الفترة الماضية جولات ميدانية مكثفة ومشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 15,438 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.


وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 .

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
08:03 PM

جدة.. إغلاق 9,938 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

أكدت الأمانة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية منذ الـ3 من فبراير حتى يوم أمس، عن إغلاق 9938 منشأة مخالفة خلال 294,227 جولة رقابية.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت الفترة الماضية جولات ميدانية مكثفة ومشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 15,438 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.


وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 .

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