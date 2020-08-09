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"الصحة" تعلن تسجيل 1599 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1428 إصابة

"العبدالعالي": نرصد انخفاضاً كبيراً في الحالات الحرجة.. وانطلاق اختبارات لقاح كورونا قريباً

قال: الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعاً طفيفاً في تسجيل الحالات ربما ترتبط بالتجمعات خلال العيد

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: نحمد الله.. ما زلنا نرصد انخفاضاً كبيراً في الحالات الحرجة وذلك بنسبة 5.5%.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا في المملكة اليوم: الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعاً طفيفاً في تسجيل الحالات، ربما ترتبط بالتجمعات التي حدثت خلال عطلة عيد الأضحى.

وقال: بعد مرحلة الاستقرار التي وصلنا لها قبل بضعة أسابيع، نرصد انخفاض منحنى تسجيل الحالات، إلا أن هنالك ارتفاعاً طفيفاً.

وأكد "العبدالعالي" أنه غير صحيح ما تردد أن المتعافين من كورونا يتعرضون إلى تجلط دم بالرئة.

وقال: لا يوجد بؤر للفيروس في أي نشاط تجاري؛ بسبب الالتزام بالبروتوكولات.

وأعلن متحدث "الصحة" عن انطلاق الاختبارات السريرية الخاصة بلقاح كورونا قريباً.

متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي": نرصد انخفاضاً كبيراً في الحالات الحرجة.. وانطلاق اختبارات لقاح كورونا قريباً
سبق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: نحمد الله.. ما زلنا نرصد انخفاضاً كبيراً في الحالات الحرجة وذلك بنسبة 5.5%.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا في المملكة اليوم: الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعاً طفيفاً في تسجيل الحالات، ربما ترتبط بالتجمعات التي حدثت خلال عطلة عيد الأضحى.

وقال: بعد مرحلة الاستقرار التي وصلنا لها قبل بضعة أسابيع، نرصد انخفاض منحنى تسجيل الحالات، إلا أن هنالك ارتفاعاً طفيفاً.

وأكد "العبدالعالي" أنه غير صحيح ما تردد أن المتعافين من كورونا يتعرضون إلى تجلط دم بالرئة.

وقال: لا يوجد بؤر للفيروس في أي نشاط تجاري؛ بسبب الالتزام بالبروتوكولات.

وأعلن متحدث "الصحة" عن انطلاق الاختبارات السريرية الخاصة بلقاح كورونا قريباً.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
03:57 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
05:14 PM

"العبدالعالي": نرصد انخفاضاً كبيراً في الحالات الحرجة.. وانطلاق اختبارات لقاح كورونا قريباً

قال: الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعاً طفيفاً في تسجيل الحالات ربما ترتبط بالتجمعات خلال العيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: نحمد الله.. ما زلنا نرصد انخفاضاً كبيراً في الحالات الحرجة وذلك بنسبة 5.5%.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا في المملكة اليوم: الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعاً طفيفاً في تسجيل الحالات، ربما ترتبط بالتجمعات التي حدثت خلال عطلة عيد الأضحى.

وقال: بعد مرحلة الاستقرار التي وصلنا لها قبل بضعة أسابيع، نرصد انخفاض منحنى تسجيل الحالات، إلا أن هنالك ارتفاعاً طفيفاً.

وأكد "العبدالعالي" أنه غير صحيح ما تردد أن المتعافين من كورونا يتعرضون إلى تجلط دم بالرئة.

وقال: لا يوجد بؤر للفيروس في أي نشاط تجاري؛ بسبب الالتزام بالبروتوكولات.

وأعلن متحدث "الصحة" عن انطلاق الاختبارات السريرية الخاصة بلقاح كورونا قريباً.

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