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الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا..وفحوص طبية إلزامية

أجرى لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا ، اليوم الاثنين ، في مستشفى عسير المركزي الفحوص الطبية الإلزامية من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل المشاركة في كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان منتصف شهر أكتوبر المقبل، كإجراء روتيني من الاتحاد الآسيوي لضمان سلامة اللاعبين خلال بطولاته.

واشتملت الفحوص التي جاءت على هامش معسكر "الأخضر" الشاب في أبها، على التحاليل الحيوية، وتخطيط القلب، والأشعة التصويرية للقلب.

ميدانيًا، أجرى الأخضر حصته التدريبية، مساء اليوم الاثنين، على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، الذي عمد إلى تطبيق اللاعبين لتمارين تكتيكية متنوعة، بالإضافة إلى إجراء اختبارات اللياقة البدنية.

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الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا..وفحوص طبية إلزامية
سبق

أجرى لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا ، اليوم الاثنين ، في مستشفى عسير المركزي الفحوص الطبية الإلزامية من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل المشاركة في كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان منتصف شهر أكتوبر المقبل، كإجراء روتيني من الاتحاد الآسيوي لضمان سلامة اللاعبين خلال بطولاته.

واشتملت الفحوص التي جاءت على هامش معسكر "الأخضر" الشاب في أبها، على التحاليل الحيوية، وتخطيط القلب، والأشعة التصويرية للقلب.

ميدانيًا، أجرى الأخضر حصته التدريبية، مساء اليوم الاثنين، على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، الذي عمد إلى تطبيق اللاعبين لتمارين تكتيكية متنوعة، بالإضافة إلى إجراء اختبارات اللياقة البدنية.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
10:20 PM

الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا..وفحوص طبية إلزامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا ، اليوم الاثنين ، في مستشفى عسير المركزي الفحوص الطبية الإلزامية من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل المشاركة في كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان منتصف شهر أكتوبر المقبل، كإجراء روتيني من الاتحاد الآسيوي لضمان سلامة اللاعبين خلال بطولاته.

واشتملت الفحوص التي جاءت على هامش معسكر "الأخضر" الشاب في أبها، على التحاليل الحيوية، وتخطيط القلب، والأشعة التصويرية للقلب.

ميدانيًا، أجرى الأخضر حصته التدريبية، مساء اليوم الاثنين، على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، الذي عمد إلى تطبيق اللاعبين لتمارين تكتيكية متنوعة، بالإضافة إلى إجراء اختبارات اللياقة البدنية.

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