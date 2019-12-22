شاهد .. وزير التعليم يتابع امتحانات ثالث ابتدائي: عادت بعد انقطاع 14عاماً

قال عنها من تبوك: تجوّد النتائج وتسهم في إعداد جيل يشارك في بناء وطنه

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إنه وقف اليوم على سير اختبارات منتصف العام لطلابنا في مدارس مدينة #تبوك.

وأضاف في تغريدة له على "تويتر": وتابعت #الاختبارات التحريرية للصفوف من الثالث إلى السادس بعد انقطاع 14 عاماً، بما يُسهم في تجويد #نتائج_التعلم، وإعداد جيل يشارك في بناء وطنه وتقدمه، وتحقيق رؤيته الطموحة.

واستهل طلاب وطالبات مراحل التعليم العام بمناطق المملكة، اليوم، اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1441هـ, وسط جاهزية منظومة العمل من الكوادر التعليمية والإدارية.