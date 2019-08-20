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وزارة المالية تحذر من التعامل بالعملات الافتراضية بما فيها العملات المشفرة التي تدّعي علاقتها بالمملكة

حذرت وزارة المالية من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية؛ ومنها العملات المشفرة؛ حيث إنها لا تُعدُّ عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة؛ ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما ينطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.

وتنوه الوزارة إلى ظهور عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة (الريال السعودي)، أو شعار المملكة (سيفان متقاطعان، ونخلة)؛ للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل (كريبتو ريال)، أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى، وتنفي المملكة صلتها بمثل هذه العملات. كما تنوه الوزارة إلى أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية؛ سوف يكون عرضة للإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة بالمملكة".

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وزارة المالية تحذر من التعامل بالعملات الافتراضية بما فيها العملات المشفرة التي تدّعي علاقتها بالمملكة
سبق

حذرت وزارة المالية من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية؛ ومنها العملات المشفرة؛ حيث إنها لا تُعدُّ عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة؛ ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما ينطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.

وتنوه الوزارة إلى ظهور عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة (الريال السعودي)، أو شعار المملكة (سيفان متقاطعان، ونخلة)؛ للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل (كريبتو ريال)، أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى، وتنفي المملكة صلتها بمثل هذه العملات. كما تنوه الوزارة إلى أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية؛ سوف يكون عرضة للإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة بالمملكة".

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
05:47 PM
اخر تعديل
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
06:58 PM

وزارة المالية تحذر من التعامل بالعملات الافتراضية بما فيها العملات المشفرة التي تدّعي علاقتها بالمملكة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
1,976

حذرت وزارة المالية من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية؛ ومنها العملات المشفرة؛ حيث إنها لا تُعدُّ عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة؛ ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما ينطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.

وتنوه الوزارة إلى ظهور عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة (الريال السعودي)، أو شعار المملكة (سيفان متقاطعان، ونخلة)؛ للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل (كريبتو ريال)، أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى، وتنفي المملكة صلتها بمثل هذه العملات. كما تنوه الوزارة إلى أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية؛ سوف يكون عرضة للإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة بالمملكة".

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