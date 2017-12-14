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من ينقذ "رامي".. الطفل يتجرع الألم منذ عامين بسبب تشوه القلب

أسرته تناشد الجهات المعنية التوجيه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة

جددت أسرة الطفل رامي شامي خلوي مناشدتها الجهات الطبية التجاوب مع حالة الطفل وعلاجه بعدما أمضى عامين ونصف العام متجرعًا مرارة الألم بسبب تشوهات القلب وظل يتنقل بين مستشفى وآخر منذ ولادته.

وقال والد الطفل عبر "سبق": نناشد تدخل أصحاب القرار لأن ابني حالياً يرقد في مستشفى خاص في قسم العناية المركزة للمرةالثانية وحالياً لا يتغذى إلا على أنبوب وكل ما نطلبه هو علاجه أينما وجد، فقد مرت مدة طويلة من المعاناة والتنقل بين المستشفيات.
وأضاف: ابني يعاني من شلل رباعي وعيوب في القلب ويحتاج لفتحة في البطن حتى يتغذى منها ولكن المستشفى الخاص أبلغنا بعدم وجود جراحة للأطفال لديهم.

وكانت الأسرة قد ناشدت قبل مدة طويلة، عبر "سبق"، توفير علاج لابنها، إلا أنه كلما أحيل الطفل لمستشفى لم يتم علاجه من تشوهات القلب والاكتفاء بالرعاية الطبية .

مناشدة الطفل رامي شامي خلوي تشوهات القلب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من ينقذ "رامي".. الطفل يتجرع الألم منذ عامين بسبب تشوه القلب
سبق

جددت أسرة الطفل رامي شامي خلوي مناشدتها الجهات الطبية التجاوب مع حالة الطفل وعلاجه بعدما أمضى عامين ونصف العام متجرعًا مرارة الألم بسبب تشوهات القلب وظل يتنقل بين مستشفى وآخر منذ ولادته.

وقال والد الطفل عبر "سبق": نناشد تدخل أصحاب القرار لأن ابني حالياً يرقد في مستشفى خاص في قسم العناية المركزة للمرةالثانية وحالياً لا يتغذى إلا على أنبوب وكل ما نطلبه هو علاجه أينما وجد، فقد مرت مدة طويلة من المعاناة والتنقل بين المستشفيات.
وأضاف: ابني يعاني من شلل رباعي وعيوب في القلب ويحتاج لفتحة في البطن حتى يتغذى منها ولكن المستشفى الخاص أبلغنا بعدم وجود جراحة للأطفال لديهم.

وكانت الأسرة قد ناشدت قبل مدة طويلة، عبر "سبق"، توفير علاج لابنها، إلا أنه كلما أحيل الطفل لمستشفى لم يتم علاجه من تشوهات القلب والاكتفاء بالرعاية الطبية .

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
02:40 PM

من ينقذ "رامي".. الطفل يتجرع الألم منذ عامين بسبب تشوه القلب

أسرته تناشد الجهات المعنية التوجيه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة

A A A
محمد المواسي - جازان
3
5,854

جددت أسرة الطفل رامي شامي خلوي مناشدتها الجهات الطبية التجاوب مع حالة الطفل وعلاجه بعدما أمضى عامين ونصف العام متجرعًا مرارة الألم بسبب تشوهات القلب وظل يتنقل بين مستشفى وآخر منذ ولادته.

وقال والد الطفل عبر "سبق": نناشد تدخل أصحاب القرار لأن ابني حالياً يرقد في مستشفى خاص في قسم العناية المركزة للمرةالثانية وحالياً لا يتغذى إلا على أنبوب وكل ما نطلبه هو علاجه أينما وجد، فقد مرت مدة طويلة من المعاناة والتنقل بين المستشفيات.
وأضاف: ابني يعاني من شلل رباعي وعيوب في القلب ويحتاج لفتحة في البطن حتى يتغذى منها ولكن المستشفى الخاص أبلغنا بعدم وجود جراحة للأطفال لديهم.

وكانت الأسرة قد ناشدت قبل مدة طويلة، عبر "سبق"، توفير علاج لابنها، إلا أنه كلما أحيل الطفل لمستشفى لم يتم علاجه من تشوهات القلب والاكتفاء بالرعاية الطبية .

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