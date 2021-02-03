"التجارة" تغلق "هايبر" شهيراً والمحلات المجاورة له بالدمام

لاكتظاظه بالعمالة والمتسوقين ورصد مخالفات عدة

أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة "هايبر" شهيراً والمحلات المجاورة له بالدمام، التي كانت مكتظة بالعمالة والمتسوقين، بعد رصدها مخالفات متعددة، وعدم اتخاذ الاحترازات الطبية، أو الالتزام بالتباعد، وزيادة الطاقة الاستيعابية.