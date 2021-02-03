أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة "هايبر" شهيراً والمحلات المجاورة له بالدمام، التي كانت مكتظة بالعمالة والمتسوقين، بعد رصدها مخالفات متعددة، وعدم اتخاذ الاحترازات الطبية، أو الالتزام بالتباعد، وزيادة الطاقة الاستيعابية.
"التجارة" تغلق "هايبر" شهيراً والمحلات المجاورة له بالدمام
لاكتظاظه بالعمالة والمتسوقين ورصد مخالفات عدة
أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة "هايبر" شهيراً والمحلات المجاورة له بالدمام، التي كانت مكتظة بالعمالة والمتسوقين، بعد رصدها مخالفات متعددة، وعدم اتخاذ الاحترازات الطبية، أو الالتزام بالتباعد، وزيادة الطاقة الاستيعابية.
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"التجارة" تغلق "هايبر" شهيراً والمحلات المجاورة له بالدمامصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-03
03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
07:29 PM
اخر تعديل
03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
07:41 PM
"التجارة" تغلق "هايبر" شهيراً والمحلات المجاورة له بالدمام
لاكتظاظه بالعمالة والمتسوقين ورصد مخالفات عدة
أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة "هايبر" شهيراً والمحلات المجاورة له بالدمام، التي كانت مكتظة بالعمالة والمتسوقين، بعد رصدها مخالفات متعددة، وعدم اتخاذ الاحترازات الطبية، أو الالتزام بالتباعد، وزيادة الطاقة الاستيعابية.
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