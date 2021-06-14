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بالفيديو وزير مصري.. عودة الطيران والمصريين إلى السعودية خلال أسابيع

المملكة قامت بتجديد الإقامات مجانًا

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني يذاع عبر قناة "صدى البلد" المصرية، عن قرار السلطات السعودية تجديد إقامات المصريين الموجودين خارج المملكة حتى شهر يوليو القادم، بدون رسوم، وأنه سيتم فتح خطوط الطيران مع السعودية لعودة المصريين إلى المملكة وعودة الطيران خلال أسابيع قليلة.

يُذكر أن مصر ما زالت ضمن الدول التسع المحظور القدوم منها حتى الآن مع الدول التالية: (جمهورية الأرجنتين، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية الهند).

ويتجه العديد من المقيمين المصريين الذين تلقوا اللقاح، إلى القدوم بالمرور عبر الدول الوسيطة المسموح الدخول منها للمملكة، مثل الإمارات، ومملكة البحرين، والأردن، وكينيا، وألبانيا، وغيرها.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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بالفيديو وزير مصري.. عودة الطيران والمصريين إلى السعودية خلال أسابيع
سبق

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني يذاع عبر قناة "صدى البلد" المصرية، عن قرار السلطات السعودية تجديد إقامات المصريين الموجودين خارج المملكة حتى شهر يوليو القادم، بدون رسوم، وأنه سيتم فتح خطوط الطيران مع السعودية لعودة المصريين إلى المملكة وعودة الطيران خلال أسابيع قليلة.

يُذكر أن مصر ما زالت ضمن الدول التسع المحظور القدوم منها حتى الآن مع الدول التالية: (جمهورية الأرجنتين، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية الهند).

ويتجه العديد من المقيمين المصريين الذين تلقوا اللقاح، إلى القدوم بالمرور عبر الدول الوسيطة المسموح الدخول منها للمملكة، مثل الإمارات، ومملكة البحرين، والأردن، وكينيا، وألبانيا، وغيرها.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
01:29 PM

بالفيديو وزير مصري.. عودة الطيران والمصريين إلى السعودية خلال أسابيع

المملكة قامت بتجديد الإقامات مجانًا

A A A
خالد خليل - الرياض
0
2,544

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني يذاع عبر قناة "صدى البلد" المصرية، عن قرار السلطات السعودية تجديد إقامات المصريين الموجودين خارج المملكة حتى شهر يوليو القادم، بدون رسوم، وأنه سيتم فتح خطوط الطيران مع السعودية لعودة المصريين إلى المملكة وعودة الطيران خلال أسابيع قليلة.

يُذكر أن مصر ما زالت ضمن الدول التسع المحظور القدوم منها حتى الآن مع الدول التالية: (جمهورية الأرجنتين، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية الهند).

ويتجه العديد من المقيمين المصريين الذين تلقوا اللقاح، إلى القدوم بالمرور عبر الدول الوسيطة المسموح الدخول منها للمملكة، مثل الإمارات، ومملكة البحرين، والأردن، وكينيا، وألبانيا، وغيرها.

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