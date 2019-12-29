اتحاد القدم يطلق النسخة الثانية من جائزة المسؤولية الاجتماعية لأندية المحترفين والأولى

أطلقت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الثانية من جائزة المسؤولية الاجتماعية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي الحالي.

وأكد رئيس اللجنة نزيه النصر أن إطلاق النسخة الثانية يأتي امتداداً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من الجائزة، مشيداً بما تقوم به الأندية في جانب المسؤولية الاجتماعية، الذي كان ثمرته العشرات من المبادرات المجتمعية الفاعلة والمؤثرة.



يذكر أن اللجنة ستقوم باختيار أفضل ثلاث مبادرات لتكريمها نهاية الموسم وفق مجموعة من المعايير التي تضمنتها لائحة الجائزة.