النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتحاد القدم يطلق النسخة الثانية من جائزة المسؤولية الاجتماعية لأندية المحترفين والأولى

أطلقت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الثانية من جائزة المسؤولية الاجتماعية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي الحالي.

وأكد رئيس اللجنة نزيه النصر أن إطلاق النسخة الثانية يأتي امتداداً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من الجائزة، مشيداً بما تقوم به الأندية في جانب المسؤولية الاجتماعية، الذي كان ثمرته العشرات من المبادرات المجتمعية الفاعلة والمؤثرة.


يذكر أن اللجنة ستقوم باختيار أفضل ثلاث مبادرات لتكريمها نهاية الموسم وفق مجموعة من المعايير التي تضمنتها لائحة الجائزة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة المسؤولية الاجتماعية جائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جائزة الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اتحاد القدم يطلق النسخة الثانية من جائزة المسؤولية الاجتماعية لأندية المحترفين والأولى
سبق

أطلقت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الثانية من جائزة المسؤولية الاجتماعية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي الحالي.

وأكد رئيس اللجنة نزيه النصر أن إطلاق النسخة الثانية يأتي امتداداً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من الجائزة، مشيداً بما تقوم به الأندية في جانب المسؤولية الاجتماعية، الذي كان ثمرته العشرات من المبادرات المجتمعية الفاعلة والمؤثرة.


يذكر أن اللجنة ستقوم باختيار أفضل ثلاث مبادرات لتكريمها نهاية الموسم وفق مجموعة من المعايير التي تضمنتها لائحة الجائزة.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
09:48 PM

اتحاد القدم يطلق النسخة الثانية من جائزة المسؤولية الاجتماعية لأندية المحترفين والأولى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
44

أطلقت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الثانية من جائزة المسؤولية الاجتماعية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي الحالي.

وأكد رئيس اللجنة نزيه النصر أن إطلاق النسخة الثانية يأتي امتداداً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من الجائزة، مشيداً بما تقوم به الأندية في جانب المسؤولية الاجتماعية، الذي كان ثمرته العشرات من المبادرات المجتمعية الفاعلة والمؤثرة.


يذكر أن اللجنة ستقوم باختيار أفضل ثلاث مبادرات لتكريمها نهاية الموسم وفق مجموعة من المعايير التي تضمنتها لائحة الجائزة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,994
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,577
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,945
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,468

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة