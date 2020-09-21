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إلى القاع .. الليرة التركية في أدنى مستوى لها على الإطلاق

مع توجّه أنظار المستثمرين صوب اجتماع البنك المركزي

تراجعت العملة التركية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، إلى مستوى قياسي منخفض جديد، عند 7.58 ليرة مقابل الدولار.

وتتوجه أنظار المستثمرين الآن صوب اجتماع البنك المركزي التركي المقرر في 24 سبتمبر الجاري، وإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي غير المباشرة، أو حتى رفع الفائدة على نحو صريح.

وبحسب رويترز، فإنه في الساعة 06:52 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول العملة التركية عند 7.5775 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وهوت العملة التركية أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي حتى الآن.

الليرة التركية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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إلى القاع .. الليرة التركية في أدنى مستوى لها على الإطلاق
سبق

تراجعت العملة التركية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، إلى مستوى قياسي منخفض جديد، عند 7.58 ليرة مقابل الدولار.

وتتوجه أنظار المستثمرين الآن صوب اجتماع البنك المركزي التركي المقرر في 24 سبتمبر الجاري، وإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي غير المباشرة، أو حتى رفع الفائدة على نحو صريح.

وبحسب رويترز، فإنه في الساعة 06:52 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول العملة التركية عند 7.5775 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وهوت العملة التركية أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي حتى الآن.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
11:03 AM

إلى القاع .. الليرة التركية في أدنى مستوى لها على الإطلاق

مع توجّه أنظار المستثمرين صوب اجتماع البنك المركزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت العملة التركية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، إلى مستوى قياسي منخفض جديد، عند 7.58 ليرة مقابل الدولار.

وتتوجه أنظار المستثمرين الآن صوب اجتماع البنك المركزي التركي المقرر في 24 سبتمبر الجاري، وإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي غير المباشرة، أو حتى رفع الفائدة على نحو صريح.

وبحسب رويترز، فإنه في الساعة 06:52 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول العملة التركية عند 7.5775 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وهوت العملة التركية أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي حتى الآن.

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