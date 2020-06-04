أعلنت تايلاند عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، دون تسجيل وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 3101 بينها 58 وفاة. ووفق "رويترز"، قال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم قوة العمل الحكومية المعنية بمكافحة مرض كوفيد-19: إن الإصابات الجديدة هي لمواطنين تايلانديين في الحجر الصحي عادوا مؤخراً من الشرق الأوسط بينهم 13 من الكويت.

لا وفيات.. تايلاند تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-04 أعلنت تايلاند عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، دون تسجيل وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 3101 بينها 58 وفاة.



ووفق "رويترز"، قال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم قوة العمل الحكومية المعنية بمكافحة مرض كوفيد-19: إن الإصابات الجديدة هي لمواطنين تايلانديين في الحجر الصحي عادوا مؤخراً من الشرق الأوسط بينهم 13 من الكويت.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 10:53 AM

لا وفيات.. تايلاند تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 3101 بينها 58 وفاة





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أعلنت تايلاند عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، دون تسجيل وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 3101 بينها 58 وفاة.



ووفق "رويترز"، قال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم قوة العمل الحكومية المعنية بمكافحة مرض كوفيد-19: إن الإصابات الجديدة هي لمواطنين تايلانديين في الحجر الصحي عادوا مؤخراً من الشرق الأوسط بينهم 13 من الكويت.