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"معين والاتصالات المتكاملة" يدعمان التعليم عن بُعد في الجامعات

لدعم الطلاب بشكل مجاني أثناء فترة تعليق الدراسة الحالية

بادرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية -ممثلة في الشبكة السعودية للبحث والابتكار "معين"- بالتعاون مع شركة الاتصالات المتكاملة "ITC"، برفع السعات البينية للإنترنت بين بعض الجامعات في المملكة والمدينة بشكل مجاني أثناء فترة تعليق الدراسة الحالية التي أدت إلى مواصلة العملية التعليمية عبر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتأتي المبادرة لدعم طلاب الجامعات ومنسوبيها ورفع جودة الفصول الافتراضية والمنصات التعليمية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية الوطنية، إضافة إلى تسريع رفع المواد التعليمية.

يُذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تُقدم العديد من الخدمات للباحثين وطلاب الجامعات من خلال الشبكة السعودية للبحث والابتكار "معين"، التي تمتاز بقدرتها على تحقيق متطلبات البحث العلمي من سرعة وكفاءة في نقل البيانات بين مشتركيها، وإتاحة الاستفادة من التطبيقات والخدمات الفريدة، كما تسعى الشبكة إلى دعم العديد من الجامعات الحكومية والأهلية؛ حيث وصل عدد الجامعات المرتبطة بالشبكة إلى 28 جامعة.

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الشبكة السعودية للبحث والابتكار معين التعليم عن بُعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"معين والاتصالات المتكاملة" يدعمان التعليم عن بُعد في الجامعات
سبق

بادرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية -ممثلة في الشبكة السعودية للبحث والابتكار "معين"- بالتعاون مع شركة الاتصالات المتكاملة "ITC"، برفع السعات البينية للإنترنت بين بعض الجامعات في المملكة والمدينة بشكل مجاني أثناء فترة تعليق الدراسة الحالية التي أدت إلى مواصلة العملية التعليمية عبر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتأتي المبادرة لدعم طلاب الجامعات ومنسوبيها ورفع جودة الفصول الافتراضية والمنصات التعليمية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية الوطنية، إضافة إلى تسريع رفع المواد التعليمية.

يُذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تُقدم العديد من الخدمات للباحثين وطلاب الجامعات من خلال الشبكة السعودية للبحث والابتكار "معين"، التي تمتاز بقدرتها على تحقيق متطلبات البحث العلمي من سرعة وكفاءة في نقل البيانات بين مشتركيها، وإتاحة الاستفادة من التطبيقات والخدمات الفريدة، كما تسعى الشبكة إلى دعم العديد من الجامعات الحكومية والأهلية؛ حيث وصل عدد الجامعات المرتبطة بالشبكة إلى 28 جامعة.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:43 PM

"معين والاتصالات المتكاملة" يدعمان التعليم عن بُعد في الجامعات

لدعم الطلاب بشكل مجاني أثناء فترة تعليق الدراسة الحالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بادرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية -ممثلة في الشبكة السعودية للبحث والابتكار "معين"- بالتعاون مع شركة الاتصالات المتكاملة "ITC"، برفع السعات البينية للإنترنت بين بعض الجامعات في المملكة والمدينة بشكل مجاني أثناء فترة تعليق الدراسة الحالية التي أدت إلى مواصلة العملية التعليمية عبر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتأتي المبادرة لدعم طلاب الجامعات ومنسوبيها ورفع جودة الفصول الافتراضية والمنصات التعليمية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية الوطنية، إضافة إلى تسريع رفع المواد التعليمية.

يُذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تُقدم العديد من الخدمات للباحثين وطلاب الجامعات من خلال الشبكة السعودية للبحث والابتكار "معين"، التي تمتاز بقدرتها على تحقيق متطلبات البحث العلمي من سرعة وكفاءة في نقل البيانات بين مشتركيها، وإتاحة الاستفادة من التطبيقات والخدمات الفريدة، كما تسعى الشبكة إلى دعم العديد من الجامعات الحكومية والأهلية؛ حيث وصل عدد الجامعات المرتبطة بالشبكة إلى 28 جامعة.

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