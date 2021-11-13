"الأرصاد" تحذّر: استمرار تأثر منطقة مكة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة
استنفار بجدة للدفاع المدني والمرور والأمانة والهلال الأحمر تحسبًا للطوارئ
تمركزت الأمطار التي هطلت على جدة، بدءًا من صباح اليوم على شمال ووسط المحافظة، في الوقت الذي استنفرت فيه جميع الأجهزة ذات العلاقة (الدفاع المدني، والمرور، والأمانة، والهلال الأحمر، وغيرها)؛ تحسبًا لأي طارئ.
وأوضح الناطق الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، استمرار تأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تشمل محافظة جدة.
"الأرصاد" تحذّر: استمرار تأثر منطقة مكة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة
عبدالله الراجحيسبق2021-11-13
تمركزت الأمطار التي هطلت على جدة، بدءًا من صباح اليوم على شمال ووسط المحافظة، في الوقت الذي استنفرت فيه جميع الأجهزة ذات العلاقة (الدفاع المدني، والمرور، والأمانة، والهلال الأحمر، وغيرها)؛ تحسبًا لأي طارئ.
وأوضح الناطق الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، استمرار تأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تشمل محافظة جدة.
13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
02:31 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
07:23 PM
"الأرصاد" تحذّر: استمرار تأثر منطقة مكة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة
استنفار بجدة للدفاع المدني والمرور والأمانة والهلال الأحمر تحسبًا للطوارئ
تمركزت الأمطار التي هطلت على جدة، بدءًا من صباح اليوم على شمال ووسط المحافظة، في الوقت الذي استنفرت فيه جميع الأجهزة ذات العلاقة (الدفاع المدني، والمرور، والأمانة، والهلال الأحمر، وغيرها)؛ تحسبًا لأي طارئ.
وأوضح الناطق الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، استمرار تأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تشمل محافظة جدة.