"الأرصاد" تحذّر: استمرار تأثر منطقة مكة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة

استنفار بجدة للدفاع المدني والمرور والأمانة والهلال الأحمر تحسبًا للطوارئ

تمركزت الأمطار التي هطلت على جدة، بدءًا من صباح اليوم على شمال ووسط المحافظة، في الوقت الذي استنفرت فيه جميع الأجهزة ذات العلاقة (الدفاع المدني، والمرور، والأمانة، والهلال الأحمر، وغيرها)؛ تحسبًا لأي طارئ.

وأوضح الناطق الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، استمرار تأثر منطقة ‫مكة المكرمة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تشمل محافظة ‫جدة.