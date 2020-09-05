القادسية يقترب خطوة من الصعود لدوري المحترفين.. والبكيرية يحافظ على حظوظه

في ختام مباريات الجولة الـ35 من دوري الأمير محمد بن سلمان

اقترب فريق القادسية خطوة كبيرة من العودة إلى منافسات دوري المحترفين؛ ولك بعدما حقق فوزًا كبيرًا مساء اليوم على مضيفه حطين (5-3) في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان في افتتاح مباريات الجولة الـ35 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وبهذه النتيجة بات القادسية في المركز الثاني مؤقتًا برصيد 66 نقطة، بينما تجمَّد رصيد حطين عند النقطة الـ31 في المركز الأخير.

وكانت 6 مباريات من الجولة ذاتها قد أقيمت مساء اليوم السبت؛ إذ حافظ البكيرية على حظوظه بالصعود بعدما تغلب على ضيفه الشعلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ورفع فريق البكيرية رصيده النقطي إلى 59 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الشعلة عند 45 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي باقي المباريات تعادل النهضة مع ضيفه جدة 2-2؛ ليرفع النهضة رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، كما رفع فريق جدة رصيده إلى 51 نقطة في المركز السابع. وحقق الكوكب فوزًا ثمينًا على مضيفه نجران 2-1؛ ارتقى من خلاله للمركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة، وبقي رصيد نجران عند 44 نقطة بالمركز الثاني عشر.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة التقدم والخليج، وارتفع رصيد الأول إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر، ورفع الثاني رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع عشر، في حين انتهت مواجهة أُحد، الذي تضاءلت فرصته في الصعود، أمام المجزل بالتعادل السلبي.

وتُستكمل مباريات الجولة غدًا الأحد بأربع مباريات؛ إذ يستضيف الثقبة ثامن الترتيب نظيره العين صاحب المركز الثالث، ويحل الجبلين العاشر ضيفًا على النجوم صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، ويلتقي الباطن المتأهل سلفًا نظيره الجيل صاحب المركز الخامس عشر، وأخيرًا يستضيف الطائي تاسع الترتيب نظيره الأنصار صاحب المركز السادس عشر.