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مفتي مملكة كمبوديا يزور الجامعة الإسلامية

بحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبد الله بن محمد العتيبي، في القاعة التاريخية بالجامعة، صباح اليوم؛ مفتي عام مملكة كمبوديا، الشيخ قمر الدين بن يوسف، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين العبدلي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن العوفي، وعميد الخريجين والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم الصاعدي، ووكيل عمادة شؤون الخريجين للتعاون الدولي الدكتور صالح الكعبي.

ورحَّب مدير الجامعة في بداية اللقاء بالوفد، مستعرضًا أهداف الجامعة ومساراتها العلمية والبحثية المختلفة، ورسالتها العالمية لخدمة الدين الإسلامي والمجتمع، والدور الذي تقدمه الجامعة للطلاب من أبناء الأمة الإسلامية، الذين تستقبلهم الجامعة كل عام؛ من خلال توفير الفرص التعليمية لهم في كليات الجامعة المختلفة ومعهد تعليم اللغة العربية.

وأشاد الشيخ قمر الدين بن يوسف بما تقدمه الجامعة الإسلامية من خدمة للإسلام والمسلمين في مختلف أرجاء الأرض. معبرًا عن اعتزازه بمخرجاتها التي تؤكد على رسالة الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال.

مفتي مملكة كمبوديا الجامعة الإسلامية

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مفتي مملكة كمبوديا يزور الجامعة الإسلامية
سبق

استقبل مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبد الله بن محمد العتيبي، في القاعة التاريخية بالجامعة، صباح اليوم؛ مفتي عام مملكة كمبوديا، الشيخ قمر الدين بن يوسف، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين العبدلي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن العوفي، وعميد الخريجين والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم الصاعدي، ووكيل عمادة شؤون الخريجين للتعاون الدولي الدكتور صالح الكعبي.

ورحَّب مدير الجامعة في بداية اللقاء بالوفد، مستعرضًا أهداف الجامعة ومساراتها العلمية والبحثية المختلفة، ورسالتها العالمية لخدمة الدين الإسلامي والمجتمع، والدور الذي تقدمه الجامعة للطلاب من أبناء الأمة الإسلامية، الذين تستقبلهم الجامعة كل عام؛ من خلال توفير الفرص التعليمية لهم في كليات الجامعة المختلفة ومعهد تعليم اللغة العربية.

وأشاد الشيخ قمر الدين بن يوسف بما تقدمه الجامعة الإسلامية من خدمة للإسلام والمسلمين في مختلف أرجاء الأرض. معبرًا عن اعتزازه بمخرجاتها التي تؤكد على رسالة الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
04:38 PM

مفتي مملكة كمبوديا يزور الجامعة الإسلامية

بحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبد الله بن محمد العتيبي، في القاعة التاريخية بالجامعة، صباح اليوم؛ مفتي عام مملكة كمبوديا، الشيخ قمر الدين بن يوسف، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين العبدلي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن العوفي، وعميد الخريجين والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم الصاعدي، ووكيل عمادة شؤون الخريجين للتعاون الدولي الدكتور صالح الكعبي.

ورحَّب مدير الجامعة في بداية اللقاء بالوفد، مستعرضًا أهداف الجامعة ومساراتها العلمية والبحثية المختلفة، ورسالتها العالمية لخدمة الدين الإسلامي والمجتمع، والدور الذي تقدمه الجامعة للطلاب من أبناء الأمة الإسلامية، الذين تستقبلهم الجامعة كل عام؛ من خلال توفير الفرص التعليمية لهم في كليات الجامعة المختلفة ومعهد تعليم اللغة العربية.

وأشاد الشيخ قمر الدين بن يوسف بما تقدمه الجامعة الإسلامية من خدمة للإسلام والمسلمين في مختلف أرجاء الأرض. معبرًا عن اعتزازه بمخرجاتها التي تؤكد على رسالة الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال.

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